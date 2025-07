Giuli attacca il Corriere e Galli della Loggia. Che replicano a tono

E’ partito da un editoriale del 12 luglio il battibecco tra il titolare del Mic e via Solferino

“Poi dicono che gli illiberali siamo noi di destra…”. E’ la chiosa che il ministro della Cultura, Alessandro Giuli ha scelto di concludere una serie di post rilanciati sui suoi canali social in cui contesta al Corriere della Sera la decisione di non pubblicare una sua intervista rilasciata al quotidiano.

Al centro dello scontro, l’editoriale pubblicato sabato 12 luglio da Ernesto Galli della Loggia dal titolo ‘Cultura, lo scatto non c’è’, con l’accusa al governo Meloni di essere senza idee e aver ridotto la gestione culturale a un mero esercizio di occupazione di posti di potere.

Giuli via social

Nel thread è lo stesso Giuli a ricostruire i fatti che hanno portato a quella che definisce “intervista censurata”, condividendo anche la copia del testo (eccola di seguito).

“Dal Corriere della Sera prima mi chiedono una replica a un editoriale velenoso sulla cultura di destra scritto da Ernesto Galli della Loggia, poi cambiano idea virando su un’intervista a tutto campo, con la prima domanda proprio su Galli della Loggia”. Ma siccome la risposta alla domanda non piace decidono di non pubblicare l’intervista”.

“E dire che, previa supplica del Corriere, avevo anche accettato di togliere le parole ‘perditempo’ e ‘poltrona di lusso'”, si legge nel testo.

3/3 Poi dicono che gli illiberali siamo noi di destra…

La replica del Corriere: nessuna censura

Un attacco al quale da Via Solferino hanno risposto prontamente. Il Corriere della Sera – la replica dalla direzione del quotidiano raccolta da Prima Comunicazione – aveva chiesto dieci giorni fa un’intervista su tutte le vicende che avevano interessato il suo ministero (da Cinecittà al conflitto con la sottosegretaria Bergonzoni), intervista che il ministro ha rinviato fino a ieri mattina quando ha dato la sua disponibilità. Nelle risposte si è concentrato su un editoriale (che evidentemente non gli era piaciuto) del professor Galli della Loggia pubblicato sul Corriere. La reazione del ministro è stata del seguente tenore: il prof Della Loggia ha un incarico culturale stabilito dal mio predecessore Sangiuliano e dopo le critiche deve dimettersi. Un atteggiamento davvero liberale.

Le sue considerazioni erano poi condite da falsità (“incarico di lusso” mentre l’incarico del professore a capo della Consulta dei comitati culturali è a titolo gratuito) e insulti: , (noi abbiamo grande rispetto di tutti i lavoratori, il ministro invece non sembra pensarla così e usa la citazione contenente la parola “cameriere” per offendere).



Al ministro la direzione ha offerto la possibilità di replicare alle critiche politiche e culturali di Galli della Loggia con un articolo da pubblicare sul giornale ma ha rifiutato. Nessuna censura, gli interessava solo il professore che aveva osato fare delle critiche. Quando vorrà siamo pienamente disponibili alla pubblicazione.

Visto che il ministro ha pubblicato il testo, ognuno potrà giudicare come neghi anche l’evidenza rispetto ai problemi e alle divisione nel suo ministero.

Ps. Alcuni esponenti di Fdi si lamentano che non sia stato possibile un dibattito tra due intellettuali come il prof. Galli della Loggia e il ministro Giuli. Una strana idea del confronto culturale: se mi critichi devi essere messo alla porta, questo l’unico contributo al dibattito che Giuli ha dato.

Il confronto continua

In un cinguettio successivo, Giuli ha condiviso anche un messaggio scambiato con la redazione del giornale sul testo dell’intervista. ‘Ecco che cosa pensava ieri il Corriere della Sera prima di censurare la mia intervista. Serve altro?’, scrive il ministro prima di citare i i messaggi. ‘A me pare molto bella densa e puntuale. Non rischiamo di dare del perditempo a Ernesto?’, in riferimento a Galli della Loggia. Testo a cui Giuli aveva replicato proponendo alcune correzioni: ‘Possiamo sostituire con ‘alcuni’. Oppure ‘c’è chi dice”. ‘Okkk’, la risposta arrivata da via Solferino, secondo quanto rende noto il ministro via social.

Anche in questo caso immediata è arrivata una replica, questa volta da Paolo Conti, giornalista del Corriere della Sera. “Lo scambio di messaggi pubblicato dal ministro Giuli è avvenuto con me in una normale dialettica tra giornalista e intervistato di cui la Direzione era totalmente all’oscuro”, le sue parole. “Rimango basito dalla scelta di un ministro di pubblicare messaggi privati”.

La risposta di Galli della Loggia sul suo incarico

Una risposta è arrivata anche da Galli della Loggia. “La “poltrona di lusso” di cui fantastica il ministro Giuli, assegnatami un anno fa dal suo predecessore, consiste in un incarico che mi ha tenuto impegnato insieme ad altri due colleghi, e a un manipolo di funzionari del suo e di altri Ministeri nonché ad un incaricato della Presidenza del Consiglio, per non più di alcune mattinate. Incarico notoriamente e rigorosamente – e aggiungo: giustamente – non retribuito. Visto che ne ho l’occasione porto comunque alla conoscenza del Ministro che esso mi è costato centocinquanta- duecento euro di spese di taxi di cui peraltro ho fatto dono volentieri all’amministrazione del mio Paese.

Quanto alle delibere prese dalla Commissione a proposito di Boccaccio, Papini, Gentile esse sono state debitamente motivate nel verbale redatto dalla stessa e ovviamente prescindono per intero dal valore dei tre autori. Capisco che al ministro Giuli tali motivazioni non interessino e non ne parli, ma deve farsene una ragione: gli esperti e i giudici eravamo noi, non lui”.

L’editoriale del 12 luglio

Nessuno si aspettava dal governo di destra qualcosa come la messa in cantiere dell’Enciclopedia Italiana. Non solo perché i tempi non00 sono più quelli, non solo perché lo sconsigliava un’ovvia prudenza, e non solo perché di Giovanni Gentile non mi pare che in giro ce ne siano molti. Ma soprattutto per una ragione: perché anche Giorgia Meloni sa che nei regimi democratici non spetta ai governi di occuparsi troppo e troppo da vicino di cose della cultura così grandi e ideologicamente connotate come quella.

Qualcosa dunque come l’Enciclopedia Italiana no, ma qualcosina forse sì. Che so: un’iniziativa museale nuova e di prestigio, o magari, viste le nostre tradizioni, qualcosa di peso e di generosamente finanziato nel campo della musica o del teatro musicale, o ancora: dar vita, ad esempio, in qualche settore scientifico d’avanguardia a un istituto internazionale di ricerca importante, oppure insieme a un gruppo di Paesi africani immaginare un grande centro studi sul fenomeno migratorio; ancora: costituire ex novo o a partire da quanto già esiste un grande polo bibliotecario specificamente dedicato a un importante settore disciplinare (arte, storia, per dire) o a qualcosa di totalmente nuovo (video e ‘graphic novel’, sempre per dire).

Insomma, chi stava al governo poteva, per rilanciare l’immagine culturale del Paese e intestarsi qualcosa d’importante, pensare a qualcuna delle iniziative ora dette. O pensarne mille altre invece di non fare nulla, come ha fatto, pur avendo davanti cinque anni di tempo prevedibilmente raddoppiati in altri cinque.

Perché tra l’altro è così, diciamolo pure, che si costruisce l’egemonia, se proprio bisogna metterla in questi termini. Cioè avendo delle idee, delle buone idee, sapendo poi trovare le persone e i modi giusti per trasformarle in iniziative, in istituzioni, in prodotti, libri, mostre, film. È così che si acquista credito, autorità e influenza nel campo della cultura: credito che alla lunga diviene prestigio, e che nel caso di un partito finisce poi per riverberarsi su di esso e per trasformarsi in un importante capitale politico. Egemonia non vuol dire, infatti, avere una lista di posti a disposizione e cominciare a riempirli sostituendo gli amichetti degli altri con i propri, all’insegna del fatidico «levati tu che mi ci metto io». Tutto comincia sempre dalle idee. Deve cominciare da qui. Specialmente se, come la destra è costretta a fare, si parte in svantaggio e dovendo, diciamo così, rimontare.

E invece, ad oggi, il suo bilancio in questo senso è assai deludente. In quanto maggioranza di governo la destra, ad esempio, è per legge la padrona della Rai, vale a dire, come sempre ci viene ricordato, della più grande industria culturale del Paese. Ebbene, mai come oggi la Rai appare un polveroso deserto di idee, una cosa che con la cultura, tranne alcuni programmi di ultranicchia non ha nulla a che fare. Al suo posto, lotte continue e furibonde per la poltrona di megadirettore galattico, di vice caporedattore aggiunto, fino allo sgabello di cameriere in prova alla mensa di via Asiago.

La Rai – mi perdonerà Aldo Grasso se in qualche modo gli rubo il mestiere – avrebbe potuto essere uno strumento prezioso per insegnare agli italiani a essere meno faziosi quando ragionano di politica facendoli assistere, ad esempio, a dibattiti veri e non a scimmiottature delle vuotaggini parlamentari; avrebbe potuto servire per metterli un po’ al corrente delle molte cose del mondo di cui sono in genere digiunissimi, e dunque anche per far loro sapere che cosa sono davvero lo spettacolo, l’ironia, l’anticonformismo, la cultura, i libri, l’intelligenza. Non si poteva trasmettere a viale Mazzini una direttiva in questo senso invece di obbligarci a vedere ogni sera tristi ragazze rifatte, tristi comici spompati e fiction raccapriccianti? Non si poteva avere un po’ di coraggio, di ambizione?

E così un po’di coraggio e di ambizione è stato costretto a mostrarlo il solo ministro Valditara, imbarcandosi nella perigliosa impresa di dar vita niente di meno che a nuove Indicazioni per la scuola italiana dell’obbligo. Lo ha fatto – come è sempre accaduto, sempre in tutte le circostanze analoghe – con l’aiuto di un certo numero di docenti universitari, tra cui chi scrive, avventurandosi insieme a loro in un territorio che la sinistra di tutte le tinte ha sempre considerato un suo elettivo monopolio politico-culturale. E dunque dovendo affrontare, lui e i docenti suddetti – molti dei quali, sarà bene precisarlo, di opinioni politiche affatto diverse dalle sue – un impressionante fuoco di sbarramento diciamo così a prescindere. A prescindere cioè da ogni considerazione su quello che è diventato oggi, con le vecchie Indicazioni, il reale livello di apprendimento degli studenti; a prescindere da ogni verosimile capacità di comprensione e assimilazione delle conoscenze da parte di ragazzini di 11-12 anni o giù di lì; a prescindere da ogni ragionevole possibilità che la scuola diventi una dispensatrice di rimedi per qualunque male o problema della società. E invece, siccome il ministro è di destra allora è ovvio che «si vogliono mettere le mani sulla scuola», si vuole «cancellare la scuola democratica», si cerca di educare i giovani italiani al «nazionalismo», e così via fantasticando e delegittimando.