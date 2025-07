Focus sulla partita tra Gerry Scotti (a 3,6 milioni) e Bianca Guaccero (a 2,8 milioni) il 14 luglio. Con il traino della ‘Ruota’ lo show ‘Battiti Live’ (19,8%) alla seconda puntata su Canale 5 precede ‘Noos’ (14,7%), il programma ‘serio’ di Alberto Angela su Rai1, ma senza stravolgimenti delle prestazioni. Funziona, comunque, ma siamo al primo esperimento, la riforma di Piersilvio Berlusconi. Gerry però ha le buste a sorpresa al posto dei pacchi nel giochino finale. Bene ‘Chicago PD’ su Italia 1.

Prima Gerry Scotti e Bianca Guaccero e poi Ilary Blasi col Cornetto ‘Battiti Live ‘dalla Puglia su Canale 5 e Alberto Angela in pista su Rai1 con ‘Noos’.

Nella serata tv generalista del 14 luglio era questa la proposta croccante delle ammiraglie, che in access si sfidavano con ‘Techetechete Top Ten’ con alla conduzione la Guaccero e la nuova ‘Ruota della Fortuna’, con Gerry e Samira e il gioco finale delle buste simile ai pacchi.

In tema informazione si sono schierati Manuela Moreno su Rai3 (‘Filorosso’) e Nicola Porro (‘Quarta Repubblica’) su Rete4, mentre Italia 1 (‘Chicago PD’) e Rai2 (‘Elsbeth 2’) sceglievano una serie tv e La7 un film (‘L’Uomo della pioggia’). Ma ecco come il lancio Auditel delle 10 del mattino ha messo in fila le principali offerte.

Cornetto Battiti Live batte Noos

Su Canale 5 la seconda puntata di ‘Battiti Live’, il concertone pugliese by RadioNorba con Ilary Blasi, Alvin e Nicolo De Vitiis alla conduzione e – a cantare, tra gli altri – The Kolors, Alfa, Annalisa, Boomdabash e Loredana Bertè, Olly, Ermal Meta, Lorella Cuccarini e Riki, Emis Killa, Benji & Fede, BNKR44, Antonia, Gaia, Gabri Ponte, Baby K, Planet Funk, Serena Brancale, Tananai, Capo Laza, Fedez e Clara ha riscosso 2 milioni e il 19,8% di share.

Su Rai1 ‘Noos: L’avventura della conoscenza, con Alberto Angela alla conduzione, è arrivata a 1,997 milioni di spettatori ed il 14,7%. Su Italia 1 il telefilm ‘Chicago P.D.’, ha conseguito 893mila spettatori e il 6,7% di share. Su Rai2 la serie ‘Elsbeth 2’ a 609mila spettatori e 4,1%.

L’approfondimento: Garlasco e i dazi sia da Porro che da Moreno

Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ con da Nicola Porro, Carlo Cottarelli, Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, Tommaso Cerno, Simona Bonafe’, Giuseppe Cruciani, Hoara Borselli, Sergio Cutolo, Roberto Giacobbo, Massimo Lugli, Antonio De Rensis e Gianluca Zanella, un lungo spazio ai dazi, ma anche a Garlasco e Bayesian, ha totalizzato 000.000 spettatori con il 0% (dati Rete4 in ritardo).

Su Rai3 ‘Filorosso’ con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Luigi De Magistris, Antonio Padellaro, Francesco Borgonovo, Massimo Magliaro, Giordano Bruno Guerri ha conseguito 554mila spettatori e 4,2%.

Inoltre, su La7 la pellicola ‘L’uomo della pioggia’ ha raggiunto quota 633mila spettatori con il 4,6%. Su Tv8 ‘In&Out: Niente di serio’ show comico pieno di personaggi di tendenza a 252.000 spettatori con l’1,8%. Sul Nove ‘Little Big Italy’ in replica a 387.000 spettatori e 2,6%.

In access Teche a 2,8 milioni, Scotti e La Ruota a 3,6 milioni

Su Rai1 ‘Techetechete Top Ten’ con la playlist di repertorio di Mina da Bianca Guaccero a 2,876 milioni e 17,34%.

Su Canale5 ‘La Ruota della fortuna’ che ha assegnato quasi 10mila euro al primo vincitore (ma c’erano solo 100 euro aggiuntivi nella busta prescelta) a 3.643.000 spettatori e 21,9%.