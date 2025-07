A partire da luglio 2025, Ruben Abbattista entra ufficialmente in Fargo Film, casa di produzione attiva nei settori della pubblicità, del cinema e della televisione, con il ruolo di partner e delegato alle relazioni esterne.

La nomina di Abbattista

In qualità di partner e delegato alle relazioni esterne, Abbattista lavora nella casa di produzione, fondata nel 1977 con sede a Torino, per consolidare i legami con imprese, istituzioni e partner strategici, contribuendo allo sviluppo della rete relazionale e alla visibilità dell’azienda in ambito nazionale e internazionale.

Il percorso professionale

Ruben Abbattista ha oltre trent’anni di esperienza nel settore della comunicazione e delle relazioni pubbliche. Ha ricoperto ruoli di vertice come responsabile della comunicazione istituzionale per la Città di Torino e responsabile comunicazione e ufficio stampa presso l’Unione Industriali Torino. È socio della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, dove ha fatto parte del consiglio direttivo nazionale, e fa attualmente parte della Delegazione Piemonte e Valle d’Aosta. È anche delegato comunicazione & PR per l’Ambasciata Piemonte di ADCI – Art Directors Club Italiano. Le sue competenze spaziano dalla comunicazione corporate al marketing territoriale, con una particolare attenzione alla promozione della cultura creativa.