Cinque anni per cinque presidenti

Secondo quanto riportato da Arcadia, le performance quinquennali degli account social dei cinque presidenti delle cinque regioni che andranno al voto tra qualche mese sono: Luca Zaia (Veneto); Vincenzo De Luca (Campania); Michele Emiliano (Puglia); Eugenio Giani (Toscana) e Francesco Acquaroli(Marche).

Se poggiamo lo stetoscopio digitale sulla schiena degli account social dei presidenti delle cinque regioni che tra qualche mese andranno alle urne per scegliere i nuovi governatori, è possibile in parte comprendere lo stato di salute delle cinque leadership locali al termine del loro mandato istituzionale.Tra i cinque presidenti, della Campania, delle Marche, della Puglia, della Toscana e del Veneto, ce ne sono due che più degli altri sono riusciti a conservare e a far crescere in questo quinquennio le performance del loro presidio social: gli account di Luca Zaia (Veneto) e di Eugenio Giani (Toscana) hanno concluso il loro mandato con dei dati decisamente positivi. Mentre, a far da contraltare a questa coppia, ci sono gli account di Vincenzo De Luca e di Michele Emiliano che dal secondo anno in poi hanno mostrato evi- denti segni di stanchezza e di saturazione: le totale reaction della pagina Facebook di Vincenzo De Luca sono passate da 7.9, alla fine del primo anno del mandato, alle 744 mila incassate a settembre 2024. Parimenti, quella di Michele Emiliano è scesa da 1 milione di interazioni a 145 mila, sempre a settembre 2024. Infine, tutti gli account con l’avvicinarsi della scaden- za elettorale, a prescindere dalla ricandidatura o meno degli uscenti, hanno iniziato a generare un coinvolgimento nettamente in crescita rispetto ai precedenti 3 anni. Una differenza difondo che accomuna tutti riguarda il trasloco dell’attenzione digitale maggiore da Facebook a Instagram.

