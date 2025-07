Italo, in collaborazione con l’agenzia e casa di produzione cinematografica QMI, ha lanciato Italo RedCarpet, una piattaforma online che offre ai viaggiatori la possibilità di partecipare a giochi e concorsi per vincere esperienze legate a eventi, festival e musei in tutta Italia.

Tra i primi partner dell’iniziativa ci sono Rock in Roma, Lucca Comics & Games, Cinecittà World, Aqua World, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, il Festivaletteratura di Mantova, Fondazione Luigi Rovati di Milano, Palazzo dei Diamanti di Ferrara e FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. In palio: biglietti per eventi, Gift Card Italo, punti Italo Più e buoni cinema Stardust.

Basta registrarsi su redcarpet.italotreno.com per accedere ai mini-giochi e ai contest. Sono già partiti i primi concorsi ‘instant win’ per vincere biglietti per eventi come il Raffo Parco Gondar di Gallipoli, Cinecittà World e il Festivaletteratura di Mantova. Attivo anche un minigame permanente per ottenere una Gift Card Italo da 10 euro, inserendo il codice del proprio biglietto di viaggio. Altri premi e iniziative verranno annunciati nelle prossime settimane, a partire dai biglietti per Aqua World disponibili dall’1 agosto.