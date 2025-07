Ofcom avverte: senza leggi ad hoc, la tivù pubblica è a rischio nell’era YouTube

Secondo un nuovo rapporto Ofcom contenuti informativi, culturali e per bambini prodotti da emittenti come BBC, ITV, Channel 4 e Channel 5 rischiano di scomparire dal panorama digitale, schiacciati dalla crescente influenza di piattaforme come YouTube.

L’autorità di regolamentazione dei media britannici ha lanciato l’allarme: l’intero modello della televisione pubblica del Regno Unito è “sotto seria minaccia”.

I contenuti dei broadcaster di pubblico servizio infatti, a causa della migrazione verso piattaforme di streaming on demand, sono sempre più difficili da raggiungere.

L’attuale regolamentazione, secondo il report, non è più sufficiente. Il Media Act entrato in vigore lo scorso anno ha garantito maggiore visibilità alle app di streaming dei Public Service Broadcaster (come iPlayer e ITVX) su dispositivi televisivi, ma ha lasciato scoperte le piattaforme di video sharing come YouTube, diventate ormai il punto di riferimento per milioni di spettatori, in particolare tra i più giovani.

Un problema di visibilità

Il problema, secondo Ofcom, non è la qualità dei contenuti, che nel caso dei PSB è alta, ma la loro visibilità.

Su piattaforme come YouTube, l’algoritmo spinge contenuti virali piuttosto che le news, serie ispirate alla cronaca locale come Mr Bates vs the Post Office di ITV o la serie naturalistica della BBC Wild Isles, che finiscono per rimanere ai margini.

Eppure, proprio a questi contenuti va riconosciuto un ruolo fondamentale nella coesione sociale, nella formazione dell’opinione pubblica e nella rappresentazione della cultura britannica.

Ofcom pertanto chiede con urgenza una legislazione per rendere più facile trovare notizie e programmi focalizzati sul Regno Unito sulle piattaforme online di condivisione video.

I giovani lontani dalla tivù

Secondo i dati del regolatore britannico, il 43% dei bambini tra i 4 e i 17 anni guarda YouTube settimanalmente, mentre meno della metà dei giovani tra i 16 e i 24 anni guarda la televisione tradizionale almeno una volta alla settimana.

Solo il 9% della visione complessiva degli under 25 è dedicato ai servizi di streaming dei broadcaster pubblici, mentre le piattaforme di video sharing rappresentano il 19% e quelle in abbonamento come Netflix e Disney+ coprono il 15%.

Questo cambiamento nei consumi dei media espone i giovani a fonti di notizie online spesso prive di verifica, dove è più facile che la disinformazione proliferi rispetto ai canali tradizionali.

La questione del finanziamento

Ofcom sottolinea anche la necessità di un intervento economico.

Alcuni generi fondamentali per il servizio pubblico, come le notizie locali o i programmi per l’infanzia, non sono sostenibili dal punto di vista commerciale.

Per questo motivo, il regolatore invita il governo a considerare nuove forme di finanziamento pubblico per supportare tali contenuti, in vista della revisione della Royal Charter della BBC, in scadenza a fine 2027, e del futuro del canone.

Nel report annuale 2024-25 della Bbc, appena pubblicato, si registra infatti un calo di 300mila licenze rispetto al periodo precedente 2023-24 (in cui già 500mila famiglie inglesi avevano deciso di non pagare più il canone). Il numero totale di licenze attive passa così da 24,1 milioni a 23,8 milioni, con una perdita stimata di circa 50 milioni di sterline di entrate.

“La televisione di servizio pubblico è parte integrante dell’identità culturale britannica”, ha affermato Cristina Nicolotti Squires, direttrice della divisione media di Ofcom. “Ma senza un intervento tempestivo, rischiamo di perdere questo patrimonio, oscurato da logiche algoritmiche globali che privilegiano l’intrattenimento commerciale”.

Verso una nuova regolamentazione

Infine, Ofcom ha annunciato una revisione profonda del sistema regolatorio della televisione e della radio, che prenderà avvio con una consultazione pubblica nell’autunno. L’obiettivo è snellire le normative esistenti e aggiornarle per renderle adatte all’ecosistema digitale contemporaneo.

Foto (YouTube)