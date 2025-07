Sarabanda parte bene, Ruota gira forte, Battiti batte Noos. Filotto per Piersilvio

Focus sulla partita tra Enrico Papi e Pino Insegno il 21 luglio in preserale, con ‘Sarabanda’ su Canale 5 ad attentare (finora invano) al primato storico di ‘Reazione a Catena’. In prima serata, con il supporto de La Ruota della Fortuna al record settimanale, il canoro ‘Battiti Live’ precede ‘Noos’, il programma ‘serio’ di Alberto Angela su Rai1 e completa il filotto della ‘rinascita’ dell’ammiraglia Mediaset.

Enrico Papi contro Pino Insegno, Gerry Scotti contro le Teche e poi Ilary Blasi col Cornetto ‘Battiti Live ‘dalla Puglia su Canale 5 e Alberto Angela in pista su Rai1 con ‘Noos’.

Nella serata tv generalista del 21 luglio era questa la triplice partita delle ammiraglie.

Tornando al prime time, in tema informazione si è schierata solo Manuela Moreno su Rai3 (‘Filorosso’). Su Rete4 è andato in onda il film ‘Doppio Inganno’, su La7 ‘Diaz: Non pulire questo sangue’, mentre Italia 1 (‘Chicago PD’) e Rai2 (‘Elsbeth 2’) sceglievano le serie tv. Ma ecco come il lancio Auditel delle 10 del mattino ha messo in fila le principali offerte.

Cornetto Battiti Live batte Noos

Su Canale 5 la nuova puntata di ‘Battiti Live’, il concertone pugliese by RadioNorba con Ilary Blasi, Alvin e Nicolo De Vitiis alla conduzione e – a cantare, tra gli altri – Irama, Anna, Francesco Gabbani, Annalisa e Fedez ha riscosso 2,125 milioni e 19,5% di share.

Su Rai1 ‘Noos: L’avventura della conoscenza, con Alberto Angela alla conduzione, è arrivata a 1,787 milioni di spettatori ed il 13,8%.

Buon rientro di Chigago PD

Su Italia 1 il telefilm ‘Chicago P.D.’, ha conseguito 1,174 milioni di spettatori e 8,5% di share. Su Rai3 ‘Filorosso’ con Manuela Moreno alla conduzione e Ostia e Garlasco tra i temi, ha conseguito 696mila spettatori e 5,3%. Su Rai2 la serie ‘Elsbeth’ a 598mila spettatori e 4%.

Su Rete4 il film ‘Doppio Inganno’ ha totalizzato 552.000 spettatori con il 4%.

Inoltre, su La7 il docufilm ‘Diaz: Non pulire questo sangue’ ha raggiunto quota 347mila spettatori con il 2,4%. Su Tv8 ‘In&Out: Niente di serio’ – show comico pieno di personaggi di tendenza- a 240.000 spettatori con 1,7%. Sul Nove ‘Little Big Italy’ in replica a 458.000 spettatori e 3%.

In access Teche a 2,6 milioni, Scotti e La Ruota a 3,7 milioni

Su Rai1 ‘Techetechete’ a 2,620 milioni e 16,1%. Su Canale5 ‘La Ruota della fortuna’ con la nuova campionessa Maria Cristina da Gerry Scotti a 3,7 milioni spettatori e 22,8%.

In preserale Reazione a Catena vince (19,4% e 24,1%), ma Sarabanda va forte (20,7% e 19,35%)

Su Rai1 ‘Reazione a Catena – L’Intesa Vincente’ ha riscosso 1.938.000 spettatori ed il 19,4% tra le 18.39 e le 19.28, mentre ‘Reazione a Catena’ ha raggiunto quota 2.975.000 spettatori ed il 24.1% dalle 19.30 alle 19.54, con gli ultimi minuti in corsa ‘solitaria’.

Su Canale5 l’esordio di ‘Sarabanda – Prima Sfida’ ha avuto 1.849.000 spettatori ed il 20,7% tra le 18.43 e le 18.57, mentre subito dopo fino alle 19.52 ‘Sarabanda’ ha avuto 2.211.000 spettatori ed il 19,3%).