L’Ai rivoluziona il media & entertainment e traina la crescita super della pubblicità

PwC: il mercato Entertainment & Media (E&M) globale verso i 3.500 miliardi di dollari di ricavi entro il 2029: pubblicità, eventi live e gaming i motori della crescita.

Secondo il nuovo “PwC Global Entertainment & Media Outlook 2025–2029”, l’intelligenza artificiale si conferma il motore della trasformazione nel settore media & entertainment, spingendo soprattutto la pubblicità, che cresce tre volte più velocemente della spesa consumer (+6,1% vs +2%).

I formati digitali rappresentano infatti il 72% delle entrate pubblicitarie nel 2024 e raggiungeranno l’80% nel 2029, trainati da AI, iper-personalizzazione e connected TV. Le TV connesse passeranno da appena il 6% del valore pubblicitario della TV tradizionale al 45%, con investimenti attesi per 59 miliardi di dollari.

Nel frattempo, concerti, eventi live e cinema tengono il passo del digitale: rappresentano il 61% della spesa dei consumatori e vedranno una crescita stabile fino al 2029. L’industria cinematografica salirà da 33 a 42 miliardi di dollari, grazie alla domanda di produzioni locali.

Il settore dei videogiochi guida i ricavi globali: da 224 a 300 miliardi di dollari entro cinque anni, superando cinema e musica messi insieme.

L’AI non solo ottimizza la pubblicità, ma ridefinisce anche l’esperienza utente, rendendo i contenuti più personalizzati e i modelli di business più efficienti.

Questo è quanto in sintesi emerge dalla nuova edizione del “PwC Global Entertainment & Media Outlook 2025–2029” che analizza un settore che vale 3.000 miliardi di dollari di ricavi nel 2024 e punta verso i 3.500 miliardi di dollari entro il 2029.

Per il settore Entertainment & Media, PwC stima una crescita con un tasso annuo composto (CAGR) del 3,7% fino al 2029, un ritmo superiore a quello dell’economia globale, ma ancora inferiore ai livelli pre-pandemici. Tuttavia, l’incertezza economica e una debole evoluzione della domanda dei consumatori in un contesto di crescente competizione, locale e globale, continueranno a pesare sui tassi di crescita del settore fino al 2029.

La pubblicità si conferma il motore di crescita dei ricavi, trainata dall’AI che ne rivoluziona i modelli

Con l’aumento della concorrenza e una spesa limitata da parte dei consumatori, la crescita dei servizi a pagamento o su abbonamento sta rallentando. In questo contesto, la pubblicità si afferma come primo motore di crescita dei ricavi nel settore E&M.

Delle tre principali categorie analizzate da PwC per delineare le entrate del settore E&M – connettività, pubblicità, spesa consumer -, la pubblicità è quella che crescerà più rapidamente, con un tasso annuo composto (CAGR) del 6,1%, tre volte superiore rispetto alla categoria consumer (2%).

I segmenti a più alta crescita nei prossimi cinque anni sono tutti guidati dalla pubblicità: retail advertising (15%), pubblicità su social e video mobile in streaming (15%) e pubblicità sulle “TV connesse”, come le smart TV (14%). I formati digitali, che nel 2024 rappresentano il 72% del totale delle entrate pubblicitarie, saliranno all’80% nel 2029, grazie a nuove tecnologie come l’AI e l’iper-personalizzazione. Tra i segmenti più promettenti per l’advertising, PwC segnala la pubblicità nei motori di ricerca per l’e-commerce, che passerà da una quota del 32,7% nel 2020 al 45,5% nel 2029, e la pubblicità nei videogiochi, in crescita da una quota del 32,8% nel 2024 al 38,5% nel 2029.

Maria Teresa Capobianco

“Il mercato Entertainment & Media ha la missione di comunicare e intrattenere. La pubblicità ha bisogno di un mercato che tenga viva questa missione e che sia autorevole sia nei contenuti che nelle tecnologie a supporto. I nostri studi confermano la capacità degli operatori di questo mercato a livello globale di essere il tramite più efficace per far parlare domanda e offerta di beni e servizi. I nostri dati ci dicono che gli operatori stanno riuscendo nel far evolvere prodotti e servizi facendo leva sulle tecnologie, incontrando con successo gli obiettivi di comunicazione degli investitori pubblicitari (CAGR spesa pubblicitaria: 6,1%). L’Intelligenza Artificiale avrà certamente il suo ruolo, ma la gestione adeguata delle tecnologie ed il reale valore generato rimane nella capacità degli operatori di creare valore nel lungo periodo”, commenta Maria Teresa Capobianco, Partner PwC Italia – TMT Leader.

L’Intelligenza Artificiale sta trasformando profondamente il settore E&M

Tra le aree che l’AI impatterà maggiormente a livello di ricavi, PwC indica le TV connesse, ovvero tutti le televisioni che si collegano a Internet per la fruizione di contenuti video. Nel 2020, gli investimenti pubblicitari sulle TV connesse avevano un valore pari soltanto al 5,9% di quelli su TV tradizionale. Nel 2024 tale quota è salita al 22% e PwC prevede che possa raggiungere un valore di 59 miliardi di dollari nel 2029, un valore pari al 45% di quello della pubblicità su TV tradizionale, grazie alla crescente fruizione digitale e alle possibilità offerte dalla iper-personalizzazione abilitata dall’AI, in grado di coinvolgere maggiormente gli utenti.

Ad oggi, la connettività (ricavi da accesso a Internet) si conferma il segmento più grande per valore, con una spesa stimata di 1.300 miliardi di dollari nel 2029 e una crescita annua composta del 2,8% guidata principalmente dai ricavi dei servizi di Internet mobile. Tuttavia, la rapida crescita della pubblicità online sta riducendo fortemente il divario tra spesa in connettività e investimenti pubblicitari.

Eventi dal vivo e cinema trainano la spesa dei consumatori e battono il digitale

Nonostante l’aumento del tempo trascorso online, i consumatori continuano a spendere anche per esperienze live. Nel 2024, il 61% della spesa consumer è stato destinato a esperienze non digitali – come musica dal vivo, eventi e botteghino cinematografico –, una tendenza che si manterrà stabile fino al 2029.

In particolare, secondo l’analisi PwC, la spesa globale al botteghino cinematografico salirà a 41,5 miliardi di dollari nel 2029 (vs 33 miliardi di dollari nel 2024), con sempre maggiore interesse per le produzioni cinematografiche locali da parte dei consumatori. A conferma di questa tendenza, la quota di mercato dei primi cinque studi statunitensi a livello globale è scesa da oltre il 60% pre-pandemia al 51% nel 2024.

Continua l’ascesa dei videogiochi

L’industria dei videogiochi continua a rappresentare un driver per la crescita del settore E&M, con ricavi superiori a quelli dell’industria del cinema e della musica combinati. Nel 2024 ha generato ricavi pari a 224 miliardi di dollari, con una crescita stimata a quasi 300 miliardi di dollari nel 2029 e un CAGR del 5,7%.

I mercati emergenti guidano la crescita globale

Escludendo i ricavi da connettività (ad esempio, abbonamenti ai servizi di connettività mobili), gli Stati Uniti si confermano il primo mercato E&M del mondo per ricavi, con un tasso annuo di crescita composto del 3,8% fino al 2029, al di sotto della media globale del 4,2%. La Cina, secondo mercato mondiale, aumenterà i ricavi con un CAGR del 6,1%, trainati principalmente dal segmento della pubblicità online, che registra un’importante crescita con un CAGR dell’8,9%.

I mercati in più rapida espansione a livello globale continuano a essere quelli in via di sviluppo, tra cui India e Indonesia, entrambi con CAGR superiori al 7,5%. In India, gran parte della crescita deriverà dalla pubblicità online – che vola con un CAGR del 15,9% – spinta dalla diffusione di Internet, dall’aumento della connettività 5G e dalla popolarità dei social media e dei contenuti video in formato breve.

“L’attuale panorama E&M si distingue per un’offerta di servizi che non è mai stata così ampia e diversificata. Tuttavia, la crescente competizione globale e l’instabilità economica impongono alle aziende del settore una profonda revisione dei propri modelli operativi. Per generare valore e rispondere alle aspettative di un pubblico in continua evoluzione, sarà fondamentale operare all’interno di ecosistemi digitali (CAGR ricavi E&M ambito digitale: 3,2%) sempre più interconnessi. L’Intelligenza Artificiale si conferma un acceleratore, ma deve essere guidato e gestito con visione strategica e non opportunistica o tattica”, conlude Maria Teresa Capobianco.

Immagini realizzate con Chatgpt