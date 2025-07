Sabato, domenica e lunedì. Spettacoli, musica, festival

Cortometraggi ,concerti rock, incontri di meditazione: tutta Italia brulica di festival, dalla Toscana alla Terra dei fuochi. In Liguria una grande attrice interpreta Didone. A Viareggio si premia il libro dell’anno. Mentre Venezia danza la sua Biennale

Setsuko, Yvonne Sciò

Donne in corto

Prosegue fino a domenica, a Porto Santo Stefano (Gr), il ‘Pop Corn Festival del corto‘. Alla manifestazione diretta da Federica Castriconi, che premia i cortometraggi italiani e internazionali, intervengono anche Yvonne Sciò, autrice del documentario ‘Womeness’, protagoniste sei donne ‘fuori dalle righe’, fra cui l’artista giapponese Setsuko Klossowska de Rola, che è stata moglie di Balthus, e il regista ma anche direttore del Teatro Parioli Costanzo di Roma Massimiliano Bruno.

Un’altra terra danza

Fino al 2/8, in in Sala d’Armi E dell’Arsenale di Venezia, gruppi di 20 persone per volta possono assistere a ‘On the Other Earth‘, opera del direttore della Biennale Danza Wayne McGregor. Presentata come “la prima installazione coreografica e post-cinematografica, che rifrange, reinventa ed evolve lo spettacolo di danza in una nuova forma di esperienza di straordinaria originalità” l’esperienza-spettacolo si svolge all’interno di una installazione che avvolge con immagini panoramiche in 3D, portando gli spettatori in mezzo alla danza e ai ballerini della compagnia di McGregor e dell’Hong Kong Ballet.

Paolo Mieli

And the Winner Is…

Si conclude sabato la 96esima edizione del Premio Viareggio-Rèpaci. In Piazza Mazzini a Viareggio (Lu), con la conduzione di Monia Venturini e Paolo Mieli e la partecipazione speciale dell’attore Riccardo Rossi, avverrà la proclamazione del vincitore della sezione narrativa. La terna dei finalisti è composta da: Dario Buzzolan, Diego De Silva, Massimiliano Governi.

Gio Evan

Meditate, gente, meditate

Sabato e domenica ad Assisi, si svole la quarta edizione di ‘Evenland‘, festival organizzato da Gio Evan (Giovanni Giancaspro, scrittore e cantautore) e dedicato al mondo interiore, per ‘chi desidera esplorare e approfondire il proprio percorso di crescita’. In programma, meditazioni, trekking nella natura, spettacoli circensi, giochi in legno, costellazioni familiari, Acro yoga… Ci saranno anche workshop con Erri De luca e Vito Mancuso.

Rockissima Michielin

Domenica, allo Stadio di Cesena , arriva Francesca Michielin. Con lei, sul palco del ‘Rockin’1000‘ che festeggia i 10 anni, anche i Negramaro e Fast Animal & Slow Kids. Speciale direttore d’orchestra della serata sarà Peppe Vessicchio. La manifestazione ideata da Fabio Zaffagnini in questi dieci anni ha organizzato conceti in 10 diversi Paesi, vendendo oltre 500 mila biglietti.

Maddalena Crippa (foto Maria Pia Ballarino)

La morte di una regina

Domenica, ad Altare (Sv), Maddalena Crippa torna a vestire i panni e il dolore di ‘Didone’. La regina di Cartagine che si uccide quando le navi di Enea riprendono il largo è una donna di oggi e, come dice l’attrice, “chiunque prima o poi è costretto a confrontarsi con i sentimenti che prova Didone:

è importante sapere che esistono, per poterli superare senza farsene schiacciare”. La regia è di Sergio Maifredi, e lo spettacolo fa parte del progetto del Teatro Pubblico Ligure ‘Parole antiche per pensieri nuovi/Mediterraneo’.

Giancarlo Giannini

Oltre la Terra dei fuochi

Debutta lunedì il nuovo ‘Carditello Film Festival – Oltre i fuochi‘. Per tre giorni al Real Sito Carditello – San Tammaro (Ce) la nuova manifestazione presenterà, con ingresso gratuito, proiezioni di film in anteprima, incontri con il pubblico (fra gli ospiti, Giancarlo Giannini e Martina Stella), sfilate di moda ecosostenibile, performance musicali e attività divulgative legate alla transizione ecologica e all’innovazione sostenibile. Tutte occasioni per rivalutare e promuovere il territorio.