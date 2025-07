Harvard disposta a spendere fino a 500 mln di dollari per risolvere la disputa con la Casa Bianca

La somma richiesta dal governo è più del doppio di quella che Columbia ha sborsato la scorsa settimana per trovare un accordo con l’amministrazione Trump, ma il nodo cruciale rimane la difesa della libertà accademica.

Stando al New York Times, Harvard University si è detta disponibile a soddisfare la richiesta del governo di spendere fino a 500 milioni di dollari per chiudere la contesa legale in corso con il governo americano.

I colloqui tra le due parti sono nel pieno svolgimento e molte questioni risultano ancora sospese.

Le condizioni del contratto

Harvard, accusata di violazioni dei diritti civili, è chiamata a pagare quasi il doppio rispetto alla multa da 200 milioni di dollari che l’Università di Columbia ha accettato di pagare la scorsa settimana per risolvere una disputa simile riguardante accuse di antisemitismo.

Tuttavia, né Harvard né l’amministrazione hanno fornito dettagli pubblici sulle accuse specifiche che la somma dovrebbe risolvere, né sulle modalità dell’accordo.

Fonti anonime hanno indicato che l’amministrazione Trump ha insistito su un pagamento considerevolmente più alto rispetto alla Columbia, ma Harvard è riluttante a corrisponderlo direttamente al governo federale.

E soprattutto la celebre università vicina a Boston è restia ad accettare il monitoraggio esterno che la Columbia ha invece sottoscritto, permettendo che vi sia una supervisione indipendente sulle sue politiche universitarie in cambio di una risoluzione.

Ciò infatti rappresenterebbe, secondo la direzione dell’ateneo, che ha fatto causa al governo lo scorso aprile per le sue pesanti ingerenze, una violazione della libertà accademica dell’università.

In una dichiarazione di aprile, Alan M. Garber, presidente di Harvard, aveva infatti dichiarato che “nessun governo, indipendentemente dal partito al potere, dovrebbe avere il potere di determinare cosa le università private possono insegnare, chi possano assumere o ammettere, e in quale direzione intraprendere la ricerca.”

L’Approccio di Trump e le rivelazioni sulle strategie

L’amministrazione Trump ha inizialmente concentrato i suoi attacchi sul riorientamento ideologico delle università, combattendo il presunto antisemitismo – che è consistito essenzialmente nell’ammettere all’interno del campus delle manifestazioni pacifiche pro-Palestina -, e richiedendo l’eliminazione dei programmi di inclusione Dei (Diversity, Equity and Inclusion).

E Trump, a giugno, aveva dichiarato che la sua amministrazione avrebbe raggiunto un accordo con Harvard “entro la prossima settimana”.

Il termine è ormai scaduto, ma ciò che poi è cambiato sostanzialmente è l’approccio di Trump che, secondo una fonte anonima, ha detto privatamente ai suoi collaboratori che non approverà un accordo a meno che l’università più antica e più ricca del paese non accetti di sborsare molti milioni di dollari.

Negli ultimi mesi, infatti, la questione dei termini finanziari ha preso piede, con un focus sull’immenso fondo di dotazione di Harvard, che ammonta a circa 53 miliardi di dollari.

Un portavoce della Casa Bianca, Harrison W. Fields, ha ribadito che la proposta del governo è “semplice e di buon senso” – improntata sulla lotta all’antisemitismo e sulla protezione delle “libertà civili di tutti gli studenti” – e ha espresso fiducia nel fatto che Harvard alla fine accetterà le condizioni dell’amministrazione, attraverso un negoziato di buona fede.

Il modello dell’accordo con Columbia

Dal momento che l’amministrazione Trump ha descritto pubblicamente l’accordo con Columbia della scorsa settimana come un modello per trattare con Harvard e le altre università con cui ci sono pendenze legali, i dirigenti dell’ateneo con sede a Cambridge, Massachusetts, lo hanno analizzato lungamente.

E hanno evidenziato una disposizione che stabilisce che nessuna parte dell’accordo “sarà interpretata come conferire agli Stati Uniti l’autorità di dettare le assunzioni dei docenti, le decisioni di ammissione o i contenuti accademici”.

Se alcuni dunque hanno criticato Columbia per aver accettato queste condizioni, altri lo considerano un modello necessario.

Donna E. Shalala, che è stata segretario alla Salute sotto il presidente Bill Clinton e ha diretto quattro università, tra cui l’Università di Miami e l’Università del Wisconsin-Madison, ha definito l’accordo un classico esempio di “transazione extragiudiziale”, in cui non si ammette errore ma si preserva l’indipendenza dell’istituzione.

Shalala ha sottolineato che Trump ha alle spalle numerose trattative “transazionali” con istituzioni influenti e che in questi casi l’obiettivo del presidente è ottenere un risultato, piuttosto che entrare in questioni ideologiche.

Timori per l’impatto sul futuro finanziario di Harvard

Harvard sta affrontando un futuro finanziario incerto, a causa delle politiche fiscali e delle azioni federali.

Il governo Trump ha ridotto i fondi per la ricerca e ha aumentato la tassazione sul fondo di dotazione delle università.

La perdita di questi fondi, che rappresentano circa l’11% delle entrate annuali di Harvard, potrebbe influire drasticamente sul bilancio dell’università, con perdite che potrebbero avvicinarsi al miliardo di dollari all’anno.

Tuttavia, Harvard ha cercato di mitigare l’impatto di queste azioni legali e fiscali, esplorando fonti alternative di finanziamento.

In un memorandum interno, i dirigenti hanno riconosciuto la possibilità che le perdite di entrate non vengano ripristinate nel breve termine, ma hanno anche espresso la speranza che le sfide legali contro il governo possano invertire alcune delle azioni federali che minacciano la stabilità finanziaria dell’ateneo.

La posizione di Harvard e l’attesa della sentenza

Harvard dovrà ora pensare agli aspetti economici, ma anche alla sua storica posizione di rilievo nella vita accademica e politica degli Stati Uniti, che le impone di non cedere alla pressione politica che minaccia la sua autonomia.

Intanto una recente udienza davanti al giudice federale di Boston, Allison D. Burroughs, ha sollevato dubbi seri sulle azioni del governo contro Harvard, in particolare riguardo la minaccia di legare i fondi federali alle accuse di antisemitismo. La corte, pur non avendo emesso una decisione, ha mostrato scetticismo nei confronti delle richieste governative.

Tuttavia, i funzionari dell’università hanno concluso mesi fa che, anche se avessero vinto la battaglia legale contro il governo, un accordo avrebbe potuto aiutare Harvard ad evitare ulteriori problemi durante il mandato di Trump.

Foto (Ansa)