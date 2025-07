SENEC Italia: nuove nomine ai vertici commerciali

SENEC Italia annuncia la doppia nomina di Marika Chiaromonte a sales director e di Edmondo Piccaglia a direttore del canale commercial & industrial a partire da luglio 2025.

Le nuove nomine in SENEC

Marika Chiaromonte lavora in SENEC Italia dal 2017, anno in cui ha contribuito alla fase di avvio dell’azienda. Edmondo Piccaglia è entrato nel team nel 2021, inizialmente con responsabilità territoriali. Nel suo nuovo incarico, Chiaromonte guida le attività commerciali a livello nazionale, con un focus sul canale residenziale e lo sviluppo della rete di installatori. Piccaglia, invece, coordina la strategia commerciale del canale C&I (Commercial & Industrial), occupandosi di comunità energetiche rinnovabili (CER), power purchase agreement (PPA) e progetti chiavi in mano.

Il percorso professionale

Chiaromonte ha ricoperto negli anni diversi ruoli strategici, contribuendo all’espansione commerciale di SENEC in tutta Italia. Piccaglia, dopo essere stato sales manager per Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ha seguito un percorso di crescita interna che lo ha portato a ricoprire incarichi sempre più rilevanti nella struttura commerciale.