Miss Italia torna in tv su San Marino RTV. Sergio: impegnati a offrire contenuti di qualità

Miss Italia torna in tv dopo anni di assenza e lo fa grazie a San Marino RTV. La finalissima 2025, in programma il 15 settembre al Palazzo dello Sport di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo sarà infatti trasmessa sull’emittente della Repubblica del Tritone che il direttore generale Roberto Sergio sta riorganizzando e rilanciando.

L’86ª edizione vedrà in gara 40 finaliste provenienti da tutte le regioni italiane: venti rappresenteranno le diverse aree del Paese, mentre le altre sono state selezionate tra le 200 prefinaliste distinte in oltre 450 eventi su tutto il territorio nazionale. Le prefinali nazionali si terranno dal 2 al 5 settembre al “Centro Vacanze De Angelis” di Numana, in provincia di Ancona, consolidando il legame della manifestazione con la regione Marche.

La serata finale – che ha conosciuto l’ultima comparsa televisiva nazionale nel 2019 su Rai 1 per l’80º anniversario e che dal 2020 all’anno scorso era disponibile solo in streaming – sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV (canale 550 del digitale terrestre e satellite) e su RaiPlay. “La trasmissione in diretta della finale di Miss Italia 2025 rafforza l’impegno della nostra emittente e di RaiPlay nell’offrire contenuti di alta qualità e nel consolidare il nostro ruolo di piattaforma di eccellenza per eventi di grande rilevanza nazionale e internazionale. Miss Italia resta un appuntamento imperdibile nel panorama dello spettacolo: il primo vero talent che ha dato a tante ragazze la possibilità di affermarsi nel mondo del cinema e della televisione”, commenta Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino RTV.

La patron Patrizia Mirigliani ha espresso la sua gratitudine: “Un sentito grazie a Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino RTV, e alla Rai per aver riportato Miss Italia sul grande palcoscenico televisivo. Ringrazio anche il Comune di Porto San Giorgio e il sindaco Vesprini per l’accoglienza e il sostegno costante.”

“Porto San Giorgio c’è ancora! Con grande orgoglio saluto il ritorno della finale di Miss Italia nella nostra città. L’organizzazione e l’accoglienza di quest’anno confermano il valore dell’evento per la nostra comunità e il suo prestigio a livello nazionale. La trasmissione su RaiPlay e San Marino RTV rappresenta un’ulteriore occasione di crescita e visibilità”, dice il sindaco della citta che ospita l’evento.