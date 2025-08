Trump rilancia la guerra dei dazi: entrate record, ma il costo ricade sui consumatori

Trump promette che gli Stati Uniti raccoglieranno nuove entrate, investimenti esteri e una rinascita manifatturiera interna, ma l’efficacia e le conseguenze di lungo termine restano molto incerte.

Il presidente Donald Trump ha rilanciato con forza la sua agenda protezionista, imponendo nuove tariffe doganali su oltre 60 Paesi, con aliquote che arrivano fino al 41% per la Siria, al 40% per Laos e Myanmar, mentre nessun paese vedrà imposte inferiori al 10%.

Le misure, annunciate giovedì sera a poche ore dalla scadenza autoimposta alla mezzanotte del primo agosto, entreranno in vigore tra sette giorni.

Un funzionario della Casa Bianca ha detto a Cbs News che questa settimana aggiuntiva serve a dare tempo all’Agenzia doganale e di protezione delle frontiere per attuare le nuove tariffe.

“Per la maggior parte delle economie e dei nostri partner commerciali, il costo del commercio da domani sarà più alto rispetto a oggi”, ha detto Greg Daco, capo economista della società di consulenza EY-Parthenon, prima della pubblicazione dell’elenco di ieri.

La rete globale di dazi

Un alto funzionario dell’amministrazione ha dichiarato ai giornalisti che il nuovo elenco divide i partner commerciali in tre categorie: i paesi con cui gli Usa hanno un avanzo commerciale, cioè esportano più di quanto importano, avranno dazi del 10%; se c’è un piccolo disavanzo, le tariffe saliranno in genere al 15%, mentre per i paesi con ampi disavanzi commerciali esse saranno superiori al 30%.

Per l’Ue regge il recente accordo, in particolare il tetto del 15% sui dazi all-inclusive. “Questo rafforza la stabilità delle imprese europee e la fiducia nell’economia transatlantica” ha postato su X Maros Sefcovic, commissario Ue al Commercio, fiducioso nella posizione competitiva assicurata cosi alle aziende esportatrici europee

I dazi contro i tre maggiori partner commerciali degli Stati Uniti — Messico, Canada e Cina — sono trattati separatamente.

Le tariffe sulle merci canadesi saliranno dal 25% al 35% a partire da venerdì, mentre il Messico ha ottenuto una proroga di 90 giorni ed il termine del 12 agosto per concludere un accordo con la Cina (dove molte aziende, tra cui Apple, hanno già spostato la produzione in India e Vietnam) dovrebbe anch’esso essere prorogato di tre mesi.

Ad Indonesia e Filippine si applicherà un dazio del 19%, mentre al Vietnam del 20%, con un supplemento del 40% per le merci transitate da Paesi terzi.

I dazi per l’India saranno oltre il 25%, ma avranno un impatto contenuto perché le esportazioni verso gli Usa contano poco nel suo Pil.

Quelli per la Germania al 15%, invece, secondo gli esperti potranno tagliare oltre mezzo punto di crescita, colpendo duramente il settore auto.

Accordi opachi

Negli ultimi mesi Trump ha firmato intese bilaterali solo con alcuni partner strategici.

Per l’economista Alan Wolff, ex vicedirettore della World Trade Organization, il peso commerciale di queste intese è notevole: “Si potrebbe dire che con l’UE, la Corea, il Giappone, le Filippine, l’Indonesia e il Regno Unito si copre una fetta enorme del commercio mondiale e di quello americano”.

Tuttavia gli accordi mancano spesso dei dettagli concreti.

“E’ importante notare che non abbiamo nemmeno veri accordi nel senso tradizionale del termine, eccetto forse quello con il Regno Unito, che è ancora in discussione”, ha affermato Alex Jacquez, responsabile politiche del gruppo progressista Groundwork Collaborative.

Secondo Goldman Sachs, i paesi che non hanno ancora concluso accordi con gli Usa – tra cui i principali partner commerciali come Canada e Messico – rappresentano il 56% delle importazioni americane.

Le dichiarazioni di Trump e della Casa Bianca

Per Trump, la strategia funziona: “Credo che stia andando tutto molto bene, in modo molto fluido”, ha dichiarato in un’intervista a NBC News. “È troppo tardi per evitare le nuove tariffe, ma siamo ancora disposti a negoziare dopo che saranno entrate in vigore”.

Le nuove tariffe stanno generando ingenti entrate per il governo statunitense. A giugno, il Tesoro USA ha incassato 27 miliardi di dollari, oltre tre volte rispetto allo stesso periodo del 2024.

“I dazi stanno portando miliardi nelle casse federali e non stanno facendo aumentare l’inflazione”, ha affermato Trump.

Il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai, ha esaltato i risultati: “Gli accordi commerciali del presidente Trump hanno aperto accessi di mercato senza precedenti verso economie che valgono oltre 32.000 miliardi di dollari e contano 1,2 miliardi di persone”.

“Con questi accordi storici e l’agenda interna di crescita economica dell’amministrazione, fatta di deregolamentazione e dei tagli fiscali dell’‘Unico Grande Bellissimo Disegno di Legge’, le imprese e le famiglie americane possono essere certe che il meglio deve ancora venire.” ha aggiunto

Chi paga davvero il conto?

Nonostante le rassicurazioni della Casa Bianca secondo cui “saranno i paesi stranieri a sostenere il costo dei dazi”, gli esperti sono di tutt’altro avviso.

“I dazi sono pagati dalle aziende statunitensi che importano beni dall’estero, e che li trasferiscono ai consumatori sotto forma di prezzi più alti”, avverte Daniel Altman, economista e fondatore della newsletter High Yield Economics.

Il rischio, secondo diversi osservatori, è che l’apparente boom di entrate fiscali sia compensato da una frenata dei consumi interni e da un aumento dei prezzi al dettaglio, che potrebbe colpire proprio i settori che Trump dichiara di voler tutelare.

Il Congressional Budget Office (CBO), organismo indipendente di vigilanza fiscale, ha stimato a giugno che l’aumento delle entrate tariffarie – dovuto ai nuovi dazi imposti tra il 6 gennaio e il 13 maggio 2025 – ridurrà il debito pubblico cumulato nei prossimi 10 anni di 2500 miliardi di dollari.

Tuttavia lo stesso CBO prevede che i dazi ridurranno le dimensioni dell’economia statunitense rispetto a uno scenario senza tariffe.

Inoltre le nuove entrate saranno ampiamente compensate dalle perdite fiscali dovute ai tagli alle tasse voluti dall’amministrazione Trump nel prossimo decennio.

Un allargamento del deficit commerciale americano

Finora l’effetto dei dazi, introdotti per ridurre le importazioni, è stato controproducente: molte aziende statunitensi hanno anticipato gli acquisti per evitare le nuove tariffe, aumentando così le importazioni. Nel frattempo, le esportazioni americane sono cresciute modestamente.

Il risultato è che il deficit commerciale di beni è aumentato, raggiungendo un record di 162 miliardi di dollari a marzo 2025, prima di calare a 86 miliardi a giugno.

Secondo molti economisti, anche dopo l’esaurirsi dell’effetto-scorte, sarà difficile correggere il deficit.

Il motivo è che lo squilibrio non dipende principalmente da pratiche sleali straniere, come ritiene Trump, ma da fattori strutturali interni, come una spesa nazionale superiore alla produzione.

Trump ha promesso di riportare produzione e posti di lavoro in patria, ma secondo molti analisti, questi effetti saranno molto limitati.

“Se i dazi attuali causano un riallineamento globale, potrebbe non essere a vantaggio degli Stati Uniti”, ha scritto la BBC.

Alcuni storici alleati (come l’UE e il Canada) stanno già cercando nuove alleanze, considerando Washington non più affidabile sul fronte economico.

Intanto, si discute di rimborsi fiscali per i lavoratori a basso reddito, per alleviare gli effetti dell’inflazione, un’ammissione implicita del peso che le politiche di Trump stanno avendo sul portafoglio degli americani.