Classifica dei benefit aziendali più inusuali, dal bonus ciclisti al maggiordomo

Nel panorama lavorativo contemporaneo, le aziende più innovative stanno ripensando il concetto di benessere aziendale introducendo benefit insoliti e creativi, capaci di migliorare la produttività e il work-life balance. Dalla possibilità di schiacciare un pisolino in ufficio a servizi di maggiordomo aziendale, queste iniziative ridefiniscono i confini tra vita privata e professionale.

L’Osservatorio Coverflex Italia ha raccolto i dieci esempi più curiosi a livello internazionale.

Giappone – Inemuri, il pisolino in ufficio. In Giappone riposare brevemente alla scrivania non è considerato pigrizia, ma segno di dedizione. Molte aziende incoraggiano l’Inemuri per favorire la produttività e il benessere. Italia – Maggiordomo aziendale. Un servizio che si occupa delle commissioni personali dei dipendenti, liberando tempo e riducendo lo stress quotidiano. Francia – Diritto alla disconnessione. Non rispondere a e-mail o telefonate fuori orario è un diritto riconosciuto. Alcune aziende organizzano anche weekend di digital detox per ricaricare mente e corpo. Thailandia – Love leave, congedo per appuntamenti romantici. Alcune aziende concedono giorni extra di ferie ai dipendenti single per coltivare nuove relazioni. Germania – Bonus per i ciclisti. Incentivi economici o rimborsi chilometrici per chi va al lavoro in bicicletta, promuovendo salute e sostenibilità. Stati Uniti – Pawternity leave. Giorni di permesso retribuiti per accogliere in casa un nuovo animale domestico, con benefit aggiuntivi come assicurazione veterinaria. Paesi Bassi – Budget home office e bici aziendale. Oltre alla bici in leasing, i dipendenti ricevono fondi per arredare ergonomicamente la postazione di lavoro a casa. Belgio – Auto aziendale e fuel card. Auto aziendale con copertura totale delle spese carburante, utilizzabile anche per uso personale. Finlandia – Sauna aziendale. In molte aziende finlandesi è presente una sauna interna per favorire relax e socializzazione. Danimarca – Babysitter aziendale e parità genitoriale. Supporto economico per la cura dei figli e congedi parentali bilanciati e utilizzati da entrambi i genitori.

Andrea Guffanti

Andrea Guffanti, General Manager di Coverflex, sottolinea che questi benefit non sono solo espressione di generosità aziendale ma veri investimenti nel benessere dei dipendenti, capaci di aumentare l’impegno, la lealtà e la produttività. Il futuro del lavoro non si gioca più soltanto su stipendi e bonus ma su un welfare aziendale strutturato che diventa leva strategica per attrarre e trattenere i talenti.