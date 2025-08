De Siervo: Lega Serie A è media company tra più seguite al mondo

“Il traguardo dei 10 milioni di iscritti al nostro canale YouTube ci colloca tra le leghe sportive più seguite al mondo sulla piattaforma leader dello streaming video. Un risultato prestigioso – sottolinea l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo – che certifica il grande lavoro svolto in questi anni per trasformare la Lega Calcio in una vera e propria Media Company, capace di produrre contenuti esclusivi in grado di raccontare il nostro calcio e i nostri club con prodotti editoriali originali e accattivanti”.

“I risultati ottenuti dimostrano, ancora una volta, la forte domanda di Serie A a livello globale. I tifosi di tutto il mondo cercano contenuti che vadano oltre le partite o gli highlights: vogliono scoprire i protagonisti, approfondire schemi e tattiche di gioco, vivere i backstage e conoscere curiosità legate al campionato più avvincente degli ultimi anni in Europa. In quest’ottica – aggiunge De Siervo – il progetto Made in Italy ci ha permesso di far conoscere in tutto il mondo le meraviglie del nostro Paese, valorizzandole anche attraverso il calcio”.

Ricordiamo che proprio oggi Lega Serie A e Volkswagen hanno annunciato una partnership esclusiva a partire dalla stagione 2025/2026. Per la prima volta, il massimo campionato italiano di calcio avrà un Official Automotive & Technology Partner.

Luigi De Siervo (Foto Ansa)