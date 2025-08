Marco Scotti debutta da nuovo direttore di Affaritaliani a ‘La Piazza fa rumore’

L’ottava edizione della kermesse di Affaritaliani.it torna a Ceglie Messapica dal 28 al 30 agosto. In conduzione Paolo Mieli, Francesco Giorgino e Marco Scotti.

Torna a Ceglie Messapica (Brindisi) La Piazza – Il Bene Comune, la manifestazione politico‑culturale promossa da Affaritaliani.it, che dal 28 al 30 agosto si svolgerà per la sua ottava edizione, con un’anteprima il 27 agosto in Piazza del Plebiscito.

L’edizione 2025, dal titolo “La Piazza fa rumore”, vedrà sul palco figure del centrodestra e del governo nazionale: Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Matteo Salvini, Marina Elvira Calderone, Tommaso Foti, Nello Musumeci, Gilberto Pichetto Fratin e Paolo Zangrillo.

Tra le novità, il debutto in conduzione del nuovo direttore di Affaritaliani.it, Marco Scotti, affiancato da Paolo Mieli, editorialista e saggista, e da Francesco Giorgino, storico volto del TG1. Insieme ci sarà anche la giornalista Barbara Politi, una bella squadra con approccio critico e plurale ai temi dell’attualità politica, sociale ed economica.

Marcello Antelmi, presidente dell’Associazione La Piazza ed editore di Affaritaliani, definisce questo passaggio un “salto di qualità editoriale”: l’obiettivo è consolidare l’evento come uno spazio di confronto credibile, istituzionale e sempre più attento ai temi generazionali, con protagonismo crescente per i giovani rappresentanti dei principali partiti.

Per Marco Scotti, subentrare ad Angelo Maria Perrino nella direzione segna una nuova fase della linea editoriale di Affari Italiani: “La Piazza è il luogo ideale per costruire un’informazione che non rincorre la polemica, ma la analizza in profondità. Far parte di questa trasformazione è una sfida stimolante sia personalmente che professionalmente”.

L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali di Affaritaliani.it.