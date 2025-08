Italia spaccata in due nei consumi: Milano spende più del doppio di Foggia

L’Italia dei consumi è spaccata in due: da una parte il Nord, che mantiene il primato della spesa, dall’altra il Sud, che corre ma non riesce a colmare il divario.

È quanto emerge dalla ricerca del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne – Unioncamere sui consumi familiari provinciali nel 2023, che fotografa un Paese in evoluzione e segnato da forti differenze territoriali.

Milano guida la classifica nazionale con 30.993 euro di consumi pro-capite, più del doppio rispetto a Foggia, ferma a 13.697 euro. Il Mezzogiorno, però, cresce più della media nazionale: dal 2019 al 2023 i consumi sono aumentati del +15,7% contro il +13,7% italiano.

Cinque regioni assorbono oltre la metà della spesa nazionale: Lombardia (20%), Lazio (10,2%), Veneto (8,9%), Emilia-Romagna (8,6%) e Piemonte (7,6%). Milano da sola vale l’8,3% della spesa complessiva italiana. Guardando ai valori pro-capite, il Trentino-Alto Adige è in testa con 26.186 euro per abitante, seguito da Lombardia (24.284), Emilia-Romagna (23.377), Valle d’Aosta (23.061) e Liguria (22.498). In fondo alla classifica troviamo Campania (15.467) e Calabria (15.436), con livelli inferiori di circa il 25% rispetto alla media nazionale.

Le regioni meridionali destinano la quota più alta alla spesa alimentare: Campania (26,4%), Sicilia (23,8%), Basilicata (23,5%) e Puglia (22,3%). All’opposto, Trentino-Alto Adige (11,5%) e Valle d’Aosta (13,3%) registrano le percentuali più basse.

Secondo i dati 2023 del Centro Studi Tagliacarne, le prime cinque province per consumi pro-capite sono: Milano (30.993 euro), Bolzano (29.146 euro), Monza-Brianza (26.714 euro), Bologna (circa 25.000 euro) e Firenze (circa 24.500 euro).

Nel periodo 2019-2023 le regioni più dinamiche sono: Sicilia (+17,2%), Molise (+16,9%), Abruzzo (+16,7%), Sardegna (+16,3%) e Puglia (circa +16%). La prima provincia meridionale in classifica è Cagliari, 23ª con 22.225 euro pro-capite. La media del Mezzogiorno si attesta a 16.244 euro, il 20,8% in meno della media italiana.

L’inflazione, acuita dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, ha inciso in modo più marcato nel Sud Italia, dove il reddito disponibile è circa il 25% inferiore alla media nazionale. In particolare, la maggiore incidenza dei consumi alimentari – tra le voci più colpite dal caro-prezzi – ha gonfiato la spesa nominale ma ha eroso il potere d’acquisto reale.

Il Sud detiene il 33,2% del valore totale del carrello della spesa nazionale, con Roma al primo posto per acquisti alimentari (7,8%). Qui la spesa per cibo pesa per il 23,4% del budget familiare, contro il 17% del Nord-Ovest e il 15,3% del Nord-Est.

Sette delle dieci province con il maggior aumento della spesa alimentare sono meridionali, cinque delle quali siciliane: Catania, Ragusa, Trapani, Palermo e Siracusa. In 26 province su 38 del Mezzogiorno l’incidenza supera il 21%, soglia mai raggiunta nel resto d’Italia.

Questi dati confermano come la crescita dei consumi al Sud sia legata soprattutto all’aumento dei prezzi dei beni essenziali e non a un reale miglioramento del benessere economico. L’alimentazione, infatti, è solo una delle spese indispensabili per una famiglia, insieme a casa, utenze e trasporti.

Foto di Al Elmes su Unsplash