Sabato, domenica e lunedì. Stelle, musica, circo

Il Locarno Film Festival accoglie e premia Emma Thompson. Sul Lago di Garda gli equilibrismi del MagdaClan. BigMama in Sicilia, Matteo Macchioni in Versilia

Emma Thompson

A Locarno la signora degli Oscar

A Locarno, poco oltre il confine svizzero, primo fine settimana del 70esimo festival del cinema, diretto da Giona A. Nazzaro. Fra anteprime e retrospettive, uno spazio è riservato alle conversazioni delle star con il pubblico, cui raccontano la propria storia. Sabato, tocca a Emma Thompson. La chiacchierata con l’attrice inglese vincitrice di due Oscar, che venerdì sera ha presentato al festival il suo nuovo film ‘The Dead of Winter’ ed è stata premiata con il Leopard Award, si svolgerà al Forum @Spazio cinema.

BigMama alla siciliana

BigMama (all’anagrafe Marianna Mammone) ha condotto quest’anno il concerto del 1° Maggio, con Ermal Meta e Noemi, e in giugno è salita su diversi palchi dei Pride in giro per l’Italia. E mentre in radio si ascolta il suo nuovo singolo ‘San Junipero’, lei fino alla fine di agosto è impegnata con il ‘BigMama Live 2025‘, con cui sabato si esibirà ad Adrano (Ct).

Luca Barbarossa

Barbarossa sul Lago

Sabato sera saranno i ‘Racconti sonori’ di Luca Barbarossa a intrattenere, con la chitarra, la musica e le parole, il pubblico di ‘Notti magiche a Campo’. Il festival che si svolge nel borgo medievale di Campo di Brenzone (Vr) affacciato sul Lago di Garda, si concluderà poi domenica con I musici di Francesco Guccini, ensemble che da anni accompagna il cantautore modenese.

MagdaClan

Un caffè al circo

Il Lonato in Festival, in corso fino a domenica al Parco della rocca di Lonato (Bs) è dedicato quest’anno alla compagnia di circo MagdaClan. Il gruppo è fomato da venti fra acrobati, musicisti, maestranze dello spettacolo. Al festival presenta ‘Eccezione n. 24’, opera di circo contemporaneo che parte sempre dalla preparazione di un caffè per coinvolgere poi con acrobazie e musiche il pubblico di tutte le età.

Matteo Macchioni

Alla Versiliana il tenore pop

Lunedì, nell’ambito del festival La Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lu), Matteo Macchioni intratterrà cil pubblico con ‘Dove anima c’è: da Puccini ai Queen’. Nel concerto, il tenore che ha partecipato ad ‘Amici’ presenterà i pezzi del suo nuovo album (‘Matteo Macchioni’) e interpreterà anche brani come ‘Caruso’ di Lucio Dalla o ‘La cura’ di Franco Battiato.