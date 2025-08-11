Professioni messe a rischio dall’IA: tra i più minacciati giornalisti, Pr ed editori

Secondo uno studio di Microsoft, sui mestieri più minacciati dall’arrivo delI’intelligenza artificiale, se non si vuole rischiare è meglio puntare su professioni manuali.
Lo studio di Microsoft
Come riporta Tgcom24, Microsoft ha analizzato le richieste fatte dagli utenti al proprio chatbot Bing Copilot. Dai dati è stato calcolato un AI Applicability Score, un indice che misura quanto una professione sia sostituibile dall’intelligenza artificiale. Più alto è il punteggio, maggiore è il rischio di automazione.
I mestieri più a rischio
In testa alla classifica compaiono traduttori e interpreti, seguiti da assistenti di viaggio e storici. Si tratta di ruoli che si basano soprattutto sulla raccolta, l’analisi e la divulgazione di informazioni specialistiche.
I lavori più sicuri (per ora)
In fondo alla lista troviamo professioni manuali e operative, come levigatore di pavimenti, tecnico di motoscafi, addetto allo smaltimento di rifiuti pericolosi e imbalsamatore. Questi lavori sono meno esposti all’automazione perché implicano competenze pratiche e adattamento a contesti variabili.
I 40 lavori più a rischio IA secondo Microsoft
Al vertice della classifica ci sono interpreti e traduttori, storici, assistenti di viaggio e altri ruoli basati sulle informazioni e comunicazione
Come evidenzia Investopedia, i mestieri con punteggi elevati nell’AI Applicability Score appartengono soprattutto alla “economia della conoscenza”, dove l’IA ha già fortemente sovrapposto le sue capacità ai compiti umani.
|Posizione
|Professione
|1
|Interpreti e traduttori
|2
|Storici
|3
|Assistenti di volo
|4
|Rappresentanti di vendita di servizi
|5
|Scrittori e autori
|6
|Operatori del servizio clienti
|7
|Programmatori CNC
|8
|Centralinisti telefonici
|9
|Addetti biglietteria e agenzie viaggio
|10
|Annunciatori radio e DJ
|11
|Impiegati di brokeraggio
|12
|Educatori agricoli/gestionali
|13
|Telemarketing
|14
|Concierge
|15
|Scienziati politici
|16
|Analisti, cronisti, giornalisti
|17
|Matematici
|18
|Technical writers
|19
|Correttori di bozze
|20
|Hostess e receptionist
|21
|Editori
|22
|Docenti universitari in economia aziendale
|23
|Addetti PR
|24
|Promotori di prodotto
|25
|Agenti di vendita pubblicitaria
|26
|Addetti apertura nuovi conti
|27
|Assistenti statistici
|28
|Addetti al banco / noleggi
|29
|Data scientist
|30
|Consulenti finanziari personali
|31
|Archivisti
|32
|Docenti universitari in economia
|33
|Sviluppatori web
|34
|Analisti di management
|35
|Geografi
|36
|Modelle/i
|37
|Analisti di mercato
|38
|Teleoperatori sicurezza
|39
|Operatori switchboard
|40
|Docenti in biblioteche universitarie
I 40 lavori meno minacciati dall’IA secondo Microsoft
In fondo alla classifica troviamo mestieri manuali, operativi e basati sulla presenza fisica, difficili da automatizzare per l’attuale tecnologia IA. Windows Centralfinalroundai.com
|Posizione
|Professione
|1
|Escavatori (dredge operators)
|2
|Titolari di ponti/chiuse (bridge and lock tenders)
|3
|Operatori impianti trattamento acqua
|4
|Fonditori (foundry mold and coremakers)
|5
|Attrezzature manutenzione rotaie
|6
|Operatori vibro-finitura pavimenti
|7
|Levigatori pavimenti
|8
|Personale ausiliario (orderlies)
|9
|Conduttori motobarche
|10
|Operatori macchine forestali
|11
|Operatori pavimentatrici, tali
|12
|Cameriere e addetti alle pulizie (maids)
|13
|Raschiatori nel settore petrolifero (roustabouts)
|14
|Roofers (tettoiani)
|15
|Operatori compresse / stazioni gas
|16
|Assistenti di copertura (helpers-roofers)
|17
|Costruttori pneumatici (tire builders)
|18
|Assistenti chirurgici
|19
|Massaggiatori
|20
|Tecnici oftalmici (ophthalmic technicians)
|21
|Operatori carrelli elevatori
|22
|Capisquadra vigili del fuoco
|23
|Cementisti
|24
|Lavapiatti
|25
|Alimentatori macchine (machine feeders)
|26
|Operatori confezionamento
|27
|Preparatori apparecchi medici
|28
|Operatori manutenzione stradale
|29
|Aiutanti produzione
|30
|Protesisti
|31
|Riparatori pneumatici
|32
|Ingegneri navali
|33
|Installatori vetri auto
|34
|Chirurghi orali e maxillo-facciali
|35
|Operator impianti vari (plant/system operators)
|36
|Imbalsamatori
|37
|Aiuti pittori / intonacatori
|38
|Smaltitori materiali pericolosi
|39
|Infermieri generici
|40
|Flebologi (prelievi sangue)
(Fonte: Microsoft AI Applicability Score)
Perché l’IA colpisce di più i lavori “intellettuali”
Secondo Microsoft, le professioni che si basano su compiti ripetitivi e standardizzabili — in particolare nella gestione di dati e testi — sono quelle che l’intelligenza artificiale può sostituire più facilmente. Le professioni manuali richiedono invece interazione fisica con l’ambiente, capacità di adattamento e problem solving in tempo reale, elementi ancora complessi da replicare con un algoritmo.
Il contesto internazionale
Il World Economic Forum già nel 2020 aveva stimato che l’automazione e la nuova divisione del lavoro tra uomo e macchina avrebbero modificato oltre 85 milioni di posti nelle medie e grandi imprese. L’avanzata dell’IA sembra confermare quelle previsioni, accelerata dalla diffusione di strumenti come ChatGPT e altri sistemi di generazione automatica di contenuti.