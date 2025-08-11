Professioni messe a rischio dall’IA: tra i più minacciati giornalisti, Pr ed editori

Secondo uno studio di Microsoft, sui mestieri più minacciati dall’arrivo delI’intelligenza artificiale, se non si vuole rischiare è meglio puntare su professioni manuali.

Lo studio di Microsoft

Come riporta Tgcom24, Microsoft ha analizzato le richieste fatte dagli utenti al proprio chatbot Bing Copilot. Dai dati è stato calcolato un AI Applicability Score, un indice che misura quanto una professione sia sostituibile dall’intelligenza artificiale. Più alto è il punteggio, maggiore è il rischio di automazione.

I mestieri più a rischio

In testa alla classifica compaiono traduttori e interpreti, seguiti da assistenti di viaggio e storici. Si tratta di ruoli che si basano soprattutto sulla raccolta, l’analisi e la divulgazione di informazioni specialistiche.

I lavori più sicuri (per ora)

In fondo alla lista troviamo professioni manuali e operative, come levigatore di pavimenti, tecnico di motoscafi, addetto allo smaltimento di rifiuti pericolosi e imbalsamatore. Questi lavori sono meno esposti all’automazione perché implicano competenze pratiche e adattamento a contesti variabili.

I 40 lavori più a rischio IA secondo Microsoft

Al vertice della classifica ci sono interpreti e traduttori, storici, assistenti di viaggio e altri ruoli basati sulle informazioni e comunicazione



Come evidenzia Investopedia, i mestieri con punteggi elevati nell’AI Applicability Score appartengono soprattutto alla “economia della conoscenza”, dove l’IA ha già fortemente sovrapposto le sue capacità ai compiti umani.

Posizione Professione 1 Interpreti e traduttori 2 Storici 3 Assistenti di volo 4 Rappresentanti di vendita di servizi 5 Scrittori e autori 6 Operatori del servizio clienti 7 Programmatori CNC 8 Centralinisti telefonici 9 Addetti biglietteria e agenzie viaggio 10 Annunciatori radio e DJ 11 Impiegati di brokeraggio 12 Educatori agricoli/gestionali 13 Telemarketing 14 Concierge 15 Scienziati politici 16 Analisti, cronisti, giornalisti 17 Matematici 18 Technical writers 19 Correttori di bozze 20 Hostess e receptionist 21 Editori 22 Docenti universitari in economia aziendale 23 Addetti PR 24 Promotori di prodotto 25 Agenti di vendita pubblicitaria 26 Addetti apertura nuovi conti 27 Assistenti statistici 28 Addetti al banco / noleggi 29 Data scientist 30 Consulenti finanziari personali 31 Archivisti 32 Docenti universitari in economia 33 Sviluppatori web 34 Analisti di management 35 Geografi 36 Modelle/i 37 Analisti di mercato 38 Teleoperatori sicurezza 39 Operatori switchboard 40 Docenti in biblioteche universitarie

I 40 lavori meno minacciati dall’IA secondo Microsoft

In fondo alla classifica troviamo mestieri manuali, operativi e basati sulla presenza fisica, difficili da automatizzare per l’attuale tecnologia IA. Windows Centralfinalroundai.com

Posizione Professione 1 Escavatori (dredge operators) 2 Titolari di ponti/chiuse (bridge and lock tenders) 3 Operatori impianti trattamento acqua 4 Fonditori (foundry mold and coremakers) 5 Attrezzature manutenzione rotaie 6 Operatori vibro-finitura pavimenti 7 Levigatori pavimenti 8 Personale ausiliario (orderlies) 9 Conduttori motobarche 10 Operatori macchine forestali 11 Operatori pavimentatrici, tali 12 Cameriere e addetti alle pulizie (maids) 13 Raschiatori nel settore petrolifero (roustabouts) 14 Roofers (tettoiani) 15 Operatori compresse / stazioni gas 16 Assistenti di copertura (helpers-roofers) 17 Costruttori pneumatici (tire builders) 18 Assistenti chirurgici 19 Massaggiatori 20 Tecnici oftalmici (ophthalmic technicians) 21 Operatori carrelli elevatori 22 Capisquadra vigili del fuoco 23 Cementisti 24 Lavapiatti 25 Alimentatori macchine (machine feeders) 26 Operatori confezionamento 27 Preparatori apparecchi medici 28 Operatori manutenzione stradale 29 Aiutanti produzione 30 Protesisti 31 Riparatori pneumatici 32 Ingegneri navali 33 Installatori vetri auto 34 Chirurghi orali e maxillo-facciali 35 Operator impianti vari (plant/system operators) 36 Imbalsamatori 37 Aiuti pittori / intonacatori 38 Smaltitori materiali pericolosi 39 Infermieri generici 40 Flebologi (prelievi sangue)

(Fonte: Microsoft AI Applicability Score)

Perché l’IA colpisce di più i lavori “intellettuali”

Secondo Microsoft, le professioni che si basano su compiti ripetitivi e standardizzabili — in particolare nella gestione di dati e testi — sono quelle che l’intelligenza artificiale può sostituire più facilmente. Le professioni manuali richiedono invece interazione fisica con l’ambiente, capacità di adattamento e problem solving in tempo reale, elementi ancora complessi da replicare con un algoritmo.

Il contesto internazionale

Il World Economic Forum già nel 2020 aveva stimato che l’automazione e la nuova divisione del lavoro tra uomo e macchina avrebbero modificato oltre 85 milioni di posti nelle medie e grandi imprese. L’avanzata dell’IA sembra confermare quelle previsioni, accelerata dalla diffusione di strumenti come ChatGPT e altri sistemi di generazione automatica di contenuti.