Annalisa batte allo sprint Serena Rossi. L’Effetto Ruota aiuta Canale5

Vince di misura nella serata delle repliche il concerto di Annalisa da Verona su Canale 5, alle prese con la replica di ‘Io sono Mia’ su Rai1. Non sarebbe successo senza l’access prime time forte dell’ammiraglia Mediaset. Continua ad essere trainante per il prime time ‘La Ruota della Fortuna’, ieri a 3,9 milioni circa.

Annalisa in replica batte di una ruota Serena Rossi. La prima impegnata nel concerto all’Arena di Verona in onda su Canale 5, la seconda con il personaggio di Mia Martini su Rai1.

Era questa la sfida tv chiave nel prime time di lunedì 11 agosto. Approfondiva sulla cronaca, ieri, inoltre, Manuela Moreno con ‘Filorosso’ sulla terza rete con focus sul ponte sullo Stretto di Messina e Garlasco (intervista alla madre di Andrea Sempio).

Chi voleva alternative poteva contare su ‘Elsbeth’ su Rai2, il film ‘Kursk’ su Rete4, ‘Chicago PD’ su Italia1, mentre La7 proponeva il film ’50 volte il primo bacio’.

Ma vediamo con il lancio delle 10 di Auditel ha messo in fila le principali proposte. E come sono finite le partite dell’access e del preserale delle ammiraglie.

Serena Rossi e Annalisa, sfida tesa tra replicanti

Su Canale 5 la replica della serata evento di Annalisa dall’Arena di Verona, ha riscosso 1,6 milioni di spettatori con il 14,6%.

Su Rai1 ‘Io sono Mia’, con Serena Rossi, Maurizio Lastrico e Lucia Mascino protagonisti, è arrivato a 1,594 milioni di spettatori ed il 13,94%.

Su Rai3 ‘Filorosso’ con Manuela Moreno alla conduzione ha conseguito 670mila spettatori e 6,5%.

Sfiora un milione Chicago PD su Italia 1 e conquista il podio

Su Italia 1 il telefilm ‘Chicago P.D.’, ha conseguito 996mila spettatori e 7,5% di share. Su Rete4 il film ‘Kursk’ ha totalizzato 506.000 spettatori con il 4,2%. Su Rai2 la serie ‘Elsbeth’ a 553mila spettatori e 4,3%.

Inoltre, su La7 il film ’50 volte il primo bacio’ ha raggiunto quota 456mila spettatori con 3,5%. Su Tv8 ‘Gialappa’s Show’ in replica a 408.000 spettatori con 3,6%. Sul Nove ‘Little Big Italy’ a 335.000 spettatori e 2,6%.

In access Teche a 2,3 milioni, ma La Ruota della Fortuna va a 3,9 milioni

Su Rai1 ‘Techetechete’ a 2,327 milioni e 15,9%. Su Canale5 ‘La Ruota della fortuna’ con Gerry Scotti e Samara alla conduzione ha conseguito a 3,888 milioni spettatori e 26,6%. Su Italia1 ‘N.C.I.S. – Unità Anticrimine’ raduna 913.000 spettatori e 6,3%. Su Rai3 ‘Viaggio in Italia’ a 693.000 spettatori e 5%. Su Rete4 per ‘4 di Sera News’ a 684.000 spettatori e il 4,8% nella prima parte e 590.000 spettatori e il 4% nella seconda. Su La7 ‘In Onda’ a 1.052.000 spettatori e 7,2%. Su Tv8 4 ‘Ristoranti’ a 449.000 spettatori e 3,1%. Sul Nove ‘The Cage’ a 514.000 spettatori con il 3,5%. Su RealTime ‘Cortesie per gli Ospiti’ a 284.000 spettatori e il 2%.

In preserale Reazione a Catena vince netto, Sarabanda al 17,3%

Su Rai1 ‘Reazione a Catena – L’Intesa Vincente’ a 1.896.000 spettatori pari al 20,4%, mentre ‘Reazione a Catena’ ha riscosso 2.726.000 spettatori ed il 24,3%. Su Canale5 ‘Sarabanda – Prima Sfida’ a 1.301.000 spettatori ed il 15,5%, mentre ‘Sarabanda’ ha conseguito 1.818.000 spettatori ed il 17,3%.