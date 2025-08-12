Parte la ricca stagione calcistica Sky Sport, tra le novità Ligue 1 e Sorrentino

Ricca, spettacolare e imprevedibile. Nella Casa dello Sport di Sky parte una stagione di calcio senza precedenti: oltre 2.000 partite e più di 4.000 ore live, con i principali campionati italiani e internazionali, le tre Coppe UEFA, produzioni originali e una copertura editoriale senza eguali, per undici mesi consecutivi di grande calcio su Sky e in streaming su NOW. A dare il via alla stagione 2025/2026 sarà mercoledì 13 agosto la UEFA Super Cup PSG–Tottenham, in diretta dallo Stadio Friuli di Udine, con pre e postpartita curati da Mario Giunta, Stefano Borghi e Luca Marchegiani (telecronaca con Massimo Marianella). Questo sarà solo il primo passo di un calendario fitto di appuntamenti che accompagneranno i tifosi fino a giugno 2026.

Serie A, Serie C e il ritorno della Ligue 1

Dal 23 agosto torna la Serie A Enilive con tre match su dieci a giornata in co-esclusiva, per un totale di 114 partite: il sabato alle 20:45, la domenica alle 18 e il lunedì alle 20:45. Previsti almeno 30 big match tra le migliori 76 gare della stagione, tra cui quattro scontri diretti: Roma–Inter (7ª giornata), Juventus–Roma (16ª), Juventus–Napoli (22ª) e Inter–Juventus (25ª). Tutti gli incontri saranno accompagnati da studi pre e postpartita per le dieci gare di ogni turno, Skylights con i momenti salienti e il supporto degli strumenti Sky Sport Skill e Sky Sport Tech. Dal 22 agosto riparte la Serie C Sky Wifi, con tutte le 1.143 partite stagionali (compresi playoff, Supercoppa e Coppa Italia dagli ottavi), rubriche dedicate e highlights settimanali. Grande novità dal 15 agosto: il ritorno della Ligue 1 francese, con le migliori due partite di ogni turno in esclusiva Sky. Nella stessa data scatterà la Premier League inglese (almeno sette gare a turno, fino al 2028) e il 22 agosto il via alla Bundesliga tedesca (cinque match a turno, in esclusiva fino al 2029, con Coppa di Germania e Bundesliga 2). La stagione tedesca inizierà ufficialmente con la Supercoppa “Franz Beckenbauer” Stoccarda–Bayern Monaco il 16 agosto.

Sorrentino e Caressa

Le notti europee e il tocco di Sorrentino

Dal 16 settembre torna la UEFA Champions League con Napoli, Inter, Atalanta e Juventus. Sky trasmetterà in esclusiva 185 delle 203 partite stagionali fino al 2027, compresi playoff, fase a gironi e finale del 30 maggio 2026 a Budapest. Seguono la UEFA Europa League (Roma e Bologna, dal 24 settembre) e la UEFA Conference League (Fiorentina, dal 2 ottobre, con playoff il 21 e 28 agosto), tutte in esclusiva live. Per lanciare la stagione europea, Sky ha realizzato una campagna speciale con il regista Paolo Sorrentino e il telecronista Fabio Caressa. In un San Siro vuoto e illuminato di notte, i due dialogano sull’impossibilità di “scrivere” la Champions League, troppo piena di colpi di scena per essere sceneggiata. Sullo sfondo, immagini memorabili della passata stagione come il gol di Acerbi al Barcellona e le parate di Donnarumma contro il Liverpool. Lo spot, firmato Sky Creative Agency, sarà on air dal 13 agosto su TV e piattaforme digitali.

Talent Sky Sport

Copertura editoriale e innovazione

Oltre 580 ore di studi live, sette giorni su sette, con l’analisi tecnica dello Sky Sport Skill (abilità individuali e giocate decisive) e dello Sky Sport Tech (ricostruzioni tattiche sul campo). Inviati su tutti i campi, studi dal lunedì alla domenica e rubriche storiche come Il Club di Fabio Caressa (che festeggia il decimo anniversario con edizioni speciali e Masterclass), Calciomercato – L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, e Di Canio Premier Special. Il racconto sarà affidato a un “dream team” di talent: Del Piero, Capello, Boban, Bergomi, Costacurta, Di Canio, Marchegiani, Montolivo, Quagliarella, Zenga, e molti altri, affiancati dalle firme di Paolo Condò, Marco Bucciantini, Angelo Carotenuto e dalla redazione di Sky Sport.

Tutto il calcio, anche in 4K e su tutti i device

Grazie al canale Sky Sport 4K e alle funzioni interattive di Sky Q, Sky Glass, Sky Stream e Sky Go, i tifosi potranno vivere l’azione in alta definizione e con strumenti come Split Screen e realtà aumentata. Gli highlights saranno sempre disponibili su SkySport.it nella Skylights Room, mentre lo spazio premium Sky Sport Insider offrirà contenuti esclusivi. La community social di Sky Sport conta oltre 13,2 milioni di follower e nel 2025 ha già superato i 2 miliardi di visualizzazioni video, con un +54% rispetto all’anno precedente.

La programmazione settimanale di Sky Sport

Lunedì

L’Originale del lunedì con Alessandro Bonan, Fayna, Veronica Baldaccini e Gianluca Di Marzio

Collegamenti con Il Calcio è Servito di Cristiana Buonamano

Aggiornamenti quotidiani su Sky Sport 24

Calciomercato – L’Originale: dal 18 al 22 agosto a Malé (Val di Sole – Trentino) e dal 25 al 29 agosto a Siracusa

Martedì e Mercoledì

Champions League Show: dalle 18:00 (prima fase), poi dalle 19:30 e dalle 23:00

Conduzione di Federica Masolin (inizio stagione con Mario Giunta)

Tavola rotonda di talent e ospiti

A seguire Goleador Europa con Martina Quaranta

Giovedì

UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva

Studi pre e postpartita con Mario Giunta

Aggiornamenti con Vittoria Orlando

After Party – Best of Europe dalle 23:30

Dal lunedì al venerdì, alle 14:00: Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini, curiosità dal web con Lisa Offside

Venerdì

La Casa dello Sport – Friday Night con Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano

Sabato

Buon Weekend dalle 10:00 con Gaia Accoto, Marco Demicheli e Federica Frola

La Casa dello Sport Internazionale con Federica Lodi

La Casa dello Sport Day con Mario Giunta

Sky Saturday Night con Giorgia Cenni e ospiti fissi Paolo Condò e Billy Costacurta

Domenica