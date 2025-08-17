Addio a Pippo Baudo. Il ricordo Rai: se ne va un pezzo di cuore della tv

Re dei presentatori, un monumento della tv e icona della Rai, Baudo ha attraversato più di 60 anni di storia del piccolo schermo, innovando linguaggi e format e scoprendo talenti

Sabato 16 agosto è morto a Roma, all’età di 89 anni, Pippo Baudo. Tra i volti che hanno segnato e fatto la storia della tv italiana, nei suoi sessant’anni di carriera Baudo ha legato il suo nome alla Rai dove ha condotto svariate trasmissioni di successo – dal festival di Sanremo, guidato per 13 volte, da Canzonissima a Domenica in – scoprendo e lanciando tanti talenti.

Oltre 150 programmi

Baudo era nato a Militello il 7 giugno 1936. Laureato in giurisprudenza, innamorato del mondo dello spettacolo, si trasferì a Roma per inseguire il sogno del piccolo schermo.



L’esordio fu alla domenica pomeriggio nel 1966 con Settevoci. Fu un trampolino di lancio da cui ha preso il via una carriera lunga più di 60 anni, con all’attivo oltre 150 programmi, diversi film e anche brani musicali scritti pure per altri artisti 60 anni di carriera e ha coinvolto nei suoi show diverse generazioni.



Nel ’67 è con Corrado, Enzo Tortora e Mike Bongiorno a Sabato Sera e nel 1968 già il primo dei tanti incontri con Sanremo e nello stesso anno è anche il conduttore di Un disco per l’estate, altro titolo di successo.

Canzonissima, Luna Park, innumerevoli edizioni di Domenica in, il Festival che ha condotto 13 volte tra il ’68 e il 2008, con le 5 edizioni consecutive, dal 1992 al 96, come Mike e Amadeus – poi Fantastico con le debuttanti Parisi e Cuccarini negli anni Ottanta che sono stati gli anni d’oro della sua dorata carriera, e poi ancora Serata d’onore e Novecento.

Talent scout d’eccezione ha portato alla ribalta tra i tanti Al Bano, Gigi D’Alessio, Alessandra Martinez, Tosca D’Aquino, Beppe Grillo, il Trio Solenghi-Lopez-Marchesini, Eros Ramazzotti, Barbara D’Urso, Andrea Bocelli, Giorgia, Irene Grandi, Gianluca Grignani, Anna Tatangelo ma non Fiorello, che scartò ad un provino rammaricandosene per sempre.

Nel ’91 ci fu un attentato dinamitardo alla sua casa di Santa Tecla in Sicilia per essersi scagliato contro la mafia durante una commemorazione del giudice Chinnici (fortunatamente la villa era vuota quella notte). Nel 1986 ha rischiato anche una crisi internazionale con l’Iran durante il ‘Fantastico 7’ da lui condotto a causa di uno sketch del trio Lopez, Solenghi, Marchesini sull’Ayatollah Khomeini e nella stessa edizione ci fu il monologo dell’allora comico Beppe Grillo contro Craxi che costò al ligure l’esilio dalla Rai.



Fantastico 7, nel 1987, fu un caso anche per lui: criticato dall’allora presidente della Rai Enrico Manca che lo definì ‘nazional-popolare’, Baudo, risentito passò all’emergente Fininvest, salvo recedere il contratto l’anno dopo, cedendo per penale il palazzo nel centro di Roma a Silvio Berlusconi.

Una decina di anni dopo, nel 1997, Baudo passò nuovamente a Canale 5, ma anche questa seconda esperienza si rivelerà poco positiva e i risultati dei suoi programmi non sono buoni.

Una lunghissima storia in tv quella di Baudo, che gli è valsa anche l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, dal Presidente Sergio Mattarella gli ha consegnato al Quirinale il 22 settembre 2021.

Il saluto Rai

Tanti gli omaggi e i ricordi che presentatori, cantanti e politica gli hanno tributato. A cominciare dalla Rai. “Con Pippo Baudo se ne va un pezzo di ‘cuore’ della Tv, se ne va una parte fondamentale della Rai. Eppure, lui e la sua figura resteranno impressi nel patrimonio culturale dell’Italia”, le parole dell’ad Giampaolo Rossi, del Direttore Generale Roberto Sergio e del Cda.

“In questo momento di lutto, ci accompagna – si legge nella nota con cui il servizio pubblico ha ricordato il conduttore – un grande senso di riconoscenza perché con grande leggerezza, intelligenza e impareggiabile carisma e passione ha reso la tv un fenomeno ‘culturale’ nobilitando il termine ‘nazionalpopolare’ e traducendolo in un linguaggio immediatamente comprensibile da chiunque, senza mai cedere alla tentazione della volgarità”.

“È stato un ‘inventore’ di televisione, uno scopritore di talenti, l’uomo del Festival di Sanremo che ha condotto e ‘pensato’ più di chiunque altro, senza dimenticare la ‘sua’ Domenica In e tanti altri programmi da lui firmati che restano nel patrimonio di tutti e che hanno accompagnato la storia stessa della nostra nazione”. “Da oggi la Rai è un po’ più povera” – hanno concluso i vertici Rai – “ma ciò che ci ha lasciato resta un’immensa ricchezza”.

L’omaggio di colleghi e cantanti

Diversi i presentatori e volti del piccolo schermo che hanno tributato a Baudo parole di saluto e omaggi social. “Pippo appartenava a tutti: non era un uomo di televisione, ma un pezzo della vita di tutte le famiglie italiane. Stasera non viene semplicemente a mancare un conduttore che ha realizzato dei programmi”, le parole di Fazio all’Ansa. “Pippo è stato ‘la’ televisione, ha coinciso con la tv per decenni, è stato l’istituzione, il simbolo, colui che ha costruito la grammatica classica della televisione. Il varietà come lo conosciamo oggi, con l’orchestra, gli ospiti, il balletto, lo ha inventato lui. E Sanremo, con le cinque serate, la sigla, la bionda e la bruna… Ora ci sembra tutti scontato, ma non è così”, ha aggiunto.



“Tutti gli dobbiamo qualcosa, come telespettatori e come addetti ai lavori”, ha detto Scotti, mentre per Conti “sa che “con la morte di ‘Superpippo’ se ne va un pezzo di storia, ma con la consapevolezza che tutto quello che ci ha insegnato resta, così come restano tutti i talenti, i cantanti, i comici che ha scoperto”.

“Pippo Baudo con Mike, Mina, Corrado e Enzo Tortora, facile oggi dire ‘una tv che non c’è più’. Per noi che prima di tutto da spettatori abbiamo conosciuto e apprezzato quei giganti di un’epoca che è finita, ma non è superabile, una vuoto che si riempie di ricordi”, ha scritto sui social Enrico Mentana.

Con Pippo Baudo se ne va l’ultimo dei grandi della golden age della tv generalista, della Rai. Quella che passò dal bianco e nero del canale unico alla tv a colori, alle tv private.

Un altro mondo, alle basi di quello che c’è ora. #pippobaudo pic.twitter.com/YMytkZhwWs — Andrea Salerno (@SalernoSal) August 16, 2025

Mara Venier ha affidato il suo ricordo a Instagram, postando una foto con Baudo sorridenti, accompagnandola con il messaggio “Ciao Pippo, grazie per tutto”.

”Se stato il mio maestro non ti dimenticherò mai!!! Buon viaggio Pippo”, ha scritto invece Simona Ventura. “Un maestro per chiunque faccia questo lavoro, padre della tv italiana. Ha formato generazioni di artisti”, il messaggio di Barbara D’Urso.

La musica

Non poteva mancare il ricordo del mondo della musica che ha intrecciato moltissime volte la carriera di Baudo. “Ciao al mio secondo papà”, ha scritto Laura Pausini in un post sui suoi social e la foto del suo Festival di Sanremo vinto nel ’93 nella sezione Nuove Proposte.

Ricordi personali e professionali si intrecciano anche nel saluto di Gianni Morandi. “Mi aiutò a superare il mio periodo di crisi, agli inizi degli anni ’80, con i suoi preziosi consigli e invitandomi alle sue trasmissioni”, ha raccontato. Baudo, ha proeguito, “ha tenuto compagnia a tutti gli italiani per 60 anni e più. Un maestro, un musicista, un conduttore, uno straordinario organizzatore di spettacoli come il Festival di Sanremo, Canzonissima, Fantastico”.

“Un grazie grande per la passione con cui hai sempre fatto la tua arte, per quello che hai dato per quello che in cui hai creduto”, si legge in un passaggio del messaggio lasciato da Giorgia. “Ci hai inventati tu”, ha aggiunto, citando una delle frasi più celebri del conduttore.

Voci dalla politica

“Con la scomparsa di Pippo Baudo l’Italia perde uno dei volti più amati e riconoscibili della propria storia televisiva”, il saluto del ministro della Cultura, Alessandro Giuli. “Uomo di spettacolo e di grande sensibilità culturale, capace di unire generazioni attraverso il linguaggio dell’intrattenimento, Baudo, attraverso la tv, ha avuto la capacità di raccontare il Paese nelle sue trasformazioni”, ha aggiunto.

Ci lascia a 89 anni Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana. Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni, regalando emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. Grazie di tutto. pic.twitter.com/FpTDrZWxx6 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 16, 2025

“Ci lascia un uomo che ha costituito e costituisce un riferimento per tutto il mondo della televisione italiana”, sono state le parole di saluto del sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, che ha definito Baudo “creatore di molteplici format di grandissimo successo, scopritore di talenti e musicisti, artista lui stesso dalla raffinata cultura dell’intrattenimento”.

“Se ne va una parte della storia italiana”, ha detto la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia. “La sua figura si intreccia con la memoria collettiva del nostro Paese, con i riti, i sogni e le trasformazioni di un’Italia che lui ha saputo raccontare e accompagnare per decenni”, ha aggiunto.



