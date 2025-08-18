Floridi: “Così la Lazio si trasforma in una media company”

Crescita su tutti i canali digitali e focus sul branded content

Emanuele Floridi, responsabile comunicazione della S.S. Lazio appena concluso il periodo di preparazione estiva fa un bilancio dei risultati ottenuti dal punto di vista comunicativo e mediatico.

” Il bilancio è estremamente positivo. Oltre 6.000 spettatori hanno seguito l’incontro finale dagli spalti, mentre circa 54.000 utenti si sono collegati attraverso la nostra Media Company. In totale, durante tutto il periodo di preparazione, abbiamo superato le 300.000 connessioni, trasmettendo più di 100 ore di contenuti live in 30 giorni. Sono numeri importanti, che confermano la solidità del percorso che abbiamo intrapreso.

D: Quali sono le direttrici principali su cui si sta muovendo la comunicazione della Lazio?

E.Floridi: Stiamo puntando molto sulla valorizzazione dei dati, sulla crescita dell’ecosistema digitale e sullo sviluppo dell’advertising. Sono tre pilastri fondamentali su cui continueremo a investire, già a partire da domani. La nostra visione è chiara: costruire un sistema integrato che ci consenta di offrire contenuti di qualità, amplificare il nostro brand e rafforzare il legame con la nostra community.

D: Ci racconta qualche dettaglio del lavoro della Media Company?

Floridi : Durante l’ultimo weekend, ad esempio, abbiamo trasmesso gratuitamente tre contenuti esclusivi: l’esordio della Primavera, un’amichevole della Prima Squadra e, ieri sera alle 21, l’ultima amichevole della Lazio Women contro la Fiorentina. È stato uno sforzo produttivo notevole, da vero e proprio broadcaster, che testimonia la volontà del Club di offrire un servizio continuo, accessibile e di alta qualità ai nostri tifosi.

D: Anche le piattaforme digitali ufficiali stanno crescendo. Quali sono i numeri principali?

Emanuele Floridi: I numeri parlano da soli. Gli utenti registrati sul nostro sito e sulla app ufficiale sono aumentati del 32%. Su Instagram abbiamo registrato un +22% di account raggiunti, un +24% di visualizzazioni da non follower e un +12% da follower. Facebook ha avuto una crescita ancora più marcata: +60% di visualizzazioni, +67% di interazioni e un +91% di follower. Anche su X (ex Twitter) abbiamo avuto risultati positivi: +3,4% nel tasso di interazione e +27% nelle condivisioni.

D: Qual è l’obiettivo a lungo termine di questo approccio comunicativo così strutturato?

Floridi: Il nostro obiettivo è molto chiaro: diffondere e valorizzare il brand Lazio, in Italia e nel mondo. Vogliamo posizionare il Club in una dimensione mediatica sempre più innovativa e internazionale, mantenendo però un rapporto diretto e autentico con i nostri tifosi. La nostra stella polare resta proprio questa: essere un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo.