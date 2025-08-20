‘La Sicilia’ media partner del Catania e sponsor del Palermo

Alla vigilia della ripresa della stagione calcistica anche il quotidiano La Sicilia si prepara a scendere in campo. Da poco passata a Palella Holding, dallo scorso maggio editrice, la testata grazie a un accordo siglato con Infront, sarà media partner ufficiale del Catania e sponsor del Palermo.

L’iniziativa, ha spiegato il direttore Antonello Piraneo, va oltre il semplice ambito commerciale, per assumere un forte valore identitario ed educativo. L’intento è quello di unire, “favorire dialoghi e accorciare distanze”, utilizzando lo sport come veicolo di emozioni e fattore di appartenenza, valorizzando il tifo sano e raccontando le diverse anime della regione.