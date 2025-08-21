Flammarion celebra 150 anni con una mostra sulla meraviglia scientifica

Una mostra alla Galerie Gallimard di Parigi celebra l’epopea della scienza per tutti

Parigi si prepara a celebrare non solo una pietra miliare dell’editoria francese, ma anche uno dei più affascinanti intrecci tra scienza e divulgazione popolare. Dal 3 al 24 settembre 2025 la Galerie Gallimard ospiterà la mostra “La Belle Époque des sciences populaires chez Flammarion” (1875-1914), un viaggio tra le stelle, le idee e le illustrazioni che hanno fatto sognare generazioni intere.

L’iniziativa coincide con i 150 anni della casa editrice parigina Flammarion e il centenario della morte di Camille Flammarion, figura chiave del pensiero scientifico e spiritualista del XIX secolo. L’esposizione mette in luce l’unione inedita fra un editore visionario e uno scienziato-poeta: i fratelli Ernest e Camille Flammarion. Tutto comincia nel 1875, quando Ernest Flammarion, insieme al libraio Charles Marpon, apre una casa editrice nel cuore del Quartiere Latino di Parigi, all’interno delle gallerie del Théâtre de l’Odéon. L’intento? Offrire al grande pubblico libri accessibili e illustrati, in grado di competere con giganti dell’editoria popolare come Hetzel e Hachette. Ernest non cerca semplicemente di vendere libri: vuole diffondere conoscenza, abbattere le barriere culturali, democratizzare il sapere. E per farlo, può contare su un alleato d’eccezione: suo fratello maggiore Camille, già celebre per i suoi saggi sull’astronomia, e autentico pioniere della divulgazione scientifica. Camille non è un astronomo convenzionale. Le sue opere, pur fondate su rigorose osservazioni scientifiche, sono pervase da un lirismo quasi mistico. Nei suoi scritti, la scienza non è fredda analisi, ma strumento di elevazione dell’anima. Si interroga sull’abitabilità degli infiniti mondi, sull’anima cosmica, sul destino dell’umanità nel vasto universo. Le sue idee, profondamente spiritualiste e vitaliste, lo rendono una figura anomala ma popolarissima. È proprio grazie alla collaborazione tra Camille e la casa editrice Flammarion che nasce un vero e proprio “pantheon della conoscenza popolare”: opere magnificamente illustrate, in grado di affascinare tanto i lettori colti quanto il pubblico generalista. Scienza e arte, rigore e immaginazione, convivono in armonia.

L’esposizione alla Galerie Gallimard si propone di ricostruire questa stagione d’oro, un’epoca in cui la scienza non era riservata agli specialisti, ma parte integrante del progresso sociale e culturale. Manoscritti originali, prime edizioni, incisioni d’epoca, lettere e curiosità editoriali accompagneranno i visitatori alla scoperta di un’utopia editoriale che ha segnato profondamente la storia del sapere in Europa. Non si tratta solo di una retrospettiva storica, ma di una riflessione sul ruolo della divulgazione oggi. In un’epoca in cui la disinformazione corre veloce, l’eredità dei fratelli Flammarion appare quanto mai attuale: rendere la conoscenza accessibile, comprensibile, e soprattutto, desiderabile. La mostra non poteva che svolgersi nella capitale francese, dove tutto ebbe inizio. Ma il messaggio di Flammarion – editore e scienziato – parla anche al nostro presente: la scienza, per avere davvero senso, deve essere condivisa, raccontata, vissuta. Come direbbe Camille stesso: “Per conoscere l’universo, bisogna prima accendere la luce della curiosità”.