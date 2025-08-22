Minacce al ‘Tempo’ e ‘Libero’: “attacco alla libertà di stampa”

“Le minacce recapitate alla redazione de Il Tempo e indirizzate all’editore Angelucci, al vicepresidente Pasini, al direttore Cerno e al direttore editoriale di Libero Capezzone rappresentano un episodio gravissimo che non può essere sottovalutato. Chi pensa di poter intimidire giornalisti, direttori ed editori con lettere anonime e vili minacce di morte dimostra non solo disprezzo verso le persone coinvolte, ma soprattutto verso i principi stessi della nostra democrazia. La libertà di stampa e di espressione sono pilastri fondamentali del nostro ordinamento e non saranno mai piegati dalla violenza. Esprimo piena e convinta solidarietà a tutto il gruppo editoriale Angelucci e a ciascuno dei destinatari di questa inaccettabile intimidazione. Mi auguro che le autorità competenti facciano piena luce su questo episodio e che i responsabili vengano individuati al più presto. Lo Stato e le istituzioni saranno sempre convintamente al fianco degli operatori dell’informazione e contro chi prova a minare il diritto di cronaca e il pluralismo delle idee. La forza della democrazia è più grande di qualunque minaccia”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.

Donzelli: attacco a libertà stampa

“Nelle scorse ore una lettera a firma anarchica, contenente gravi minacce di morte, è stata recapitata alla redazione de Il Tempo e indirizzata all’editore Angelucci, al vicepresidente Pasini, al direttore Tommaso Cerno e al direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone. L’accaduto rappresenta non solo un atto intimidatorio contro giornalisti, editori e operatori dell’informazione ma un attacco alla libertà di stampa e al diritto dei cittadini a essere informati. Esprimo la mia ferma solidarietà a tutte le persone coinvolte e auspico che le autorità preposte facciano presto chiarezza sull’accaduto individuando i responsabili di questo vile gesto. Mi auguro inoltre che da parte di tutte le forze politiche giunga una condanna unanime di fronte a minacce che non colpiscono solo singoli professionisti ma i principi fondamentali della nostra democrazia”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli.