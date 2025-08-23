Stefano Nazzi frena su Garlasco: “Prima serve chiarezza”. Il creatore del podcast “Indagini” racconta le sue scelte editoriali

“Tornerò a parlarne solo quando ci saranno certezze'”

“A Garlasco si stanno ripresentando le stesse identiche dinamiche del 2007”. A dirlo è Stefano Nazzi, scrittore e cronachista di nera da anni in cima alla classifica dei podcast più ascoltati in Italia con “Indagini”, prodotto per Il Post e premiato agli Italian Podcast Awards 2023 come miglior podcast dell’anno e miglior podcast nella categoria True Crime.

Nelle decine di puntate registrate ha trattato gli omicidi che più di tutti hanno segnato la storia della cronaca nera italiana, dall’assassinio di Yara Gambirasio alla strage di Erba. Nessuno di questi, però, ha sollecitato in lui un senso di déjà vu come sta facendo oggi il delitto di Garlasco. Non tanto per l’andamento delle indagini, che sono tutt’ora in corso, “ma per via dell’ambiente malsano che si è ripresentato nuovamente nel paese alle porte di Pavia. Giornalisti alla ricerca perenne di scoop, ex paparazzi che non vogliono fare altro che far parlare di sé, notizie infondate, intercettazioni passate a destra e a manca”. Nazzi si tiene ben distante da questo caos, sebbene molti fan del suo podcast nelle scorse settimane gli abbiano chiesto quando tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Lui non si scompone: “Quando la situazione sarà ben definita allora tornerò a trattare dell’assassinio di Chiara Poggi”. Questo è quello che dovrebbe fare un giornalista che si definisce tale, a detta di Nazzi.

Prima – Nato a Roma, ma ha sempre vissuto a Milano. In che contesto è cresciuto? Come ricorda la città all’epoca?



S.Nazzi – Sono cresciuto nel quartiere di San Siro in una famiglia piccolo borghese, padre dipendente dell’ATM e madre insegnante. Il mio gruppo di amici era molto variegato, tra gente delle case popolari e altri di famiglia benestante. Tutti, però, eravamo accomunati dalla stessa visione della Milano dell’epoca. Erano gli anni ’70, la città era grigia, in bianco e nero. Paradossalmente la gente aveva meno paura di uscire di casa rispetto ad oggi. Eppure, la criminalità al tempo era decisamente più presente e pericolosa di quella odierna. Era tutto molto più evidente, più spettacolare e anche più feroce. Oggi le persone hanno paura dello scippatore o del ladro. Prima, invece, a farla da padroni erano personaggi come Vallanzasca e Turatello, due figure che non nego abbiano influenzato il mio interesse per i racconti di nera, tant’è che il mio ultimo libro, Canti di guerra, parla proprio di loro e della Milano di quegli anni.

Prima – Ma non ha cominciato fin da subito con la cronaca nera. Inizia prima a scrivere di economia per il mensile Class, poi Milano Finanza, dopo si è occupato di turismo su Bell’Italia, successivamente è entrato in Mondadori e infine è stato vicedirettore di Donna. Solo nel 2005, quando arriva a Gente, scrive di nera. Perché questa svolta improvvisa? Da cosa nasce?



S.Nazzi – Perché, comunque, la cronaca nera mi era sempre interessata, anche quando lavoravo in giornali che non la trattavano. Ho sempre nutrito grande curiosità nei confronti dei comportamenti umani, in particolare quelli dei criminali. Forse anche perché sono cresciuto in un periodo in cui molti malviventi erano davvero figure affascinanti con un vissuto alle spalle da raccontare. “Perché agiscono in questo modo?”, “Cosa scatta nella loro testa?” sono interrogativi che mi sono sempre rimasti impressi e che Gente, anche in maniera un po’ casuale, mi ha permesso di approfondire.

Prima – Poi arriva al Post. Un giornale online fresco, innovativo, ricco di giornalisti con un sicuro futuro, ma sicuramente meno navigate di lei? Cosa è cambiato rispetto a Gente?



S. Nazzi – Quello del Post e quello di Gente sono certamente ambienti molto diversi. Nelle aziende editoriali grandi spesso ti imbatti in una visione del giornalismo molto statica e diffidente nei confronti delle nuove forme di comunicazione. Al Post, invece, la situazione è totalmente capovolta. Inoltre, mentre a Gente si applica un giornalismo che va in cerca del titolone, dello scoop, del sensazionalismo, al Post si predilige un lavoro di grande approfondimento e di scrematura prima di dare una notizia. Non si tratta di giornali di serie A e di serie B. Sono semplicemente due testate con obiettivi molto differenti, per non dire opposti. Gente è sempre stato un mensile tradizionalista, Il Post, invece, è stato concepito da Luca (Sofri, ndr) come un giornale innovativo, poliedrico.

Prima – A proposito di poliedricità, Il Post opera in tanti modi: giornale online, conferenze, podcast. Di quest’ultima categoria, lei è senz’ombra di dubbio il volto di punta. Com’è cambiato il suo modo di comunicare passando dalla penna al microfono?



S.Nazzi – Tutto parte dalla scrittura, anche nel caso dei podcast. La tecnica giornalistica rimane sempre la stessa, che sia applicata con la penna o con il microfono. L’obiettivo, infatti, è sempre quello di dare prima la notizia generale e poi addentrarsi nella storia vera e propria con i suoi intrecci e i suoi dettagli. Dopo di che, “Indagini” è un podcast fatto a misura per Il Post. Cerca di spiegare dei particolari di una vicenda che magari non erano stati trattati da nessuno precedentemente perché considerati di poca rilevanza o perché non rappresentavano uno scoop. E’, quindi, in linea con la missione che Il Post si è dato. Se producessi “Indagini” per un’altra testata probabilmente avrebbe un taglio differente.

Prima – Il taglio particolare di “Indagini”, però, piace molto. Ciò che stupisce, soprattutto, è la sua lucidità nel raccontare i delitti, che si differenzia, per esempio, dal tono romanzesco di Nicola La Gioia in “La città dei vivi”. La domanda, allora, sorge spontanea. Come fa a mantenere un tale distacco quando parla di vicende così macabre?



S.Nazzi – Io mi sono imposto di trattare i delitti in questo modo. Ci sono podcast bellissimi, come quello di Nicola La Gioia o di Pablo Trincia, che propongono un tono intriso di emotività. Io, anche per una questione di indole personale, ho deciso di deviare da questa strada. Scelgo la storia che voglio raccontare in base a quanto e come è già stata raccontata in precedenza, la studio da ogni punto di vista, mi ci immergo e divento un narratore onnisciente che ha preso parte alla storia. C’è, però, un tratto che accomuna me, La Gioia e Trincia. Tutti ci teniamo lontani dal modo di raccontare di certe trasmissioni televisive, da un lato perché non ci appartiene e dall’altro per donare qualcosa di differente agli ascoltatori, che ci permetta di essere riconoscibili.

Prima – Ascoltatori che, magari, prima dell’avvento dei podcast erano spettatori. Prima, infatti, un appassionato di crimini guardava un documentario in tv, mentre oggi ascolta un podcast. Perché questo secondo lei?

S.Nazzi – Banalmente perché ascoltando un podcast tu puoi anche fare qualcos’altro nel frattempo. Ovviamente ci sono podcast che si prestano maggiormente al multitasking e altri meno. “Indagini”, probabilmente, appartiene alla seconda categoria perché se ti distrai anche per soli 5 minuti rischi di perdere il filo del discorso. A questo proposito, io faccio sempre un breve riepilogo a un certo punto della puntata per non perdere gli ascoltatori meno attenti. C’è poi da dire che la parte visiva, paradossalmente, tende a distrarre maggiormente lo spettatore dalla storia. Lo noto quando porto “Indagini” nei teatri e il pubblico è di fronte a me e non più sul divano di casa sua: la voce permette all’ascoltatore di immergersi a fondo nella vicenda, dandogli quasi l’opportunità di prendervi parte.

Prima – Ed è proprio questo su cui vorrei soffermarmi. La capacità di “Indagini” di ammaliare gli ascoltatori, anche quelli più giovani, che solitamente hanno una soglia dell’attenzione molto bassa e vanno in cerca di contenuti brevi. Perché, a suo parere, “Indagini”, che non è certo un podcast breve e leggero, riesce a catturare un pubblico così vasto e anche così giovane?

S.Nazzi – Una puntata di Indagini mediamente dura circa un’ora e mezza, spezzata in due parti da quarantacinque minuti. Quando abbiamo concepito la prima pensavamo proprio che fosse troppo lunga, eccessivamente prolissa per il pubblico, in particolare per quello più giovane. Siamo andati in controtendenza rispetto al trend dei podcast di allora di produrre contenuti brevi e leggeri ed è forse questo ad aver permesso ad “Indagini” di essere apprezzato in maniera così trasversale. In più credo che anche l’intonazione della voce, il ritmo, la presenza alle spalle di un giornale come Il Post abbiano contribuito a rendere “Indagini” così popolare. Ci sono una miriade di podcast oggi. La chiave per emergere è proprio differenziarsi. Non solo nei contenuti, ma anche nello stile, nel ritmo, nel taglio e nella voce.

Prima – Tuttavia, anche i podcast più originali rischiano spesso di soccombere se non hanno alle spalle un supporto editoriale solido. Come funziona l’economia dei podcast e, in particolare, quella di “Indagini”?

S.Nazzi – Il caso di “Indagini” è un po’ singolare in questo senso perché è un podcast che io produco interamente da solo, dalla scelta delle storie alla scrittura. Poi, ovviamente ci sono i tecnici del Post che mi aiutano nella fase di postproduzione, come Stefano Tumiati, il nostro fonico. Comunque ci sono meno figure professionali che in altri podcast e dunque anche meno costi da sostenere. L’economia di “Indagini” funziona nella misura in cui porta abbonati al giornale e riesce ad allargare la platea del Post. Gli altri podcast, solitamente, non hanno un ritorno immediato: le loro entrate dipendono dall’andamento sulle piattaforme streaming come Spotify o Prime. Proprio per questo elemento di incertezza economica, tantissimi podcast oggi sponsorizzano prodotti o servizi per mantenersi.

Prima – L’incertezza nel mondo dei podcast non è solo legata alla parte economica, ma anche al futuro. Come ritiene possa evolversi il mondo dei podcast nei prossimi anni? Manterrà la sua popolarità o vedremo un calo generale degli ascolti?

S.Nazzi – Al momento vedo che molta gente si sta convertendo sul videopodcast, in una dinamica simile a quella che diversi anni fa ha portato tante radio a scegliere di adottare il modello della radiovisione. Per quanto riguarda il destino dei podcast, penso che, come sempre nella storia, arriverà prima o poi un nuovo mezzo di comunicazione che si prenderà la scena. C’è stata l’epoca della radio, quella della tv, quella dei blog e ce ne saranno altre mille dominate da un nuovo medium. Quello che mi interessa dire, però, è che i podcast rappresentano uno strumento per fare giornalismo e divulgazione in quegli ambienti, magari, dove i giornali tradizionali non arrivano. In questo momento, i podcast offrono un’offerta vastissima, si trova davvero di tutto. Cosa che, per esempio, la tv non riesce più a dare perché è più o meno bloccata, mancano le idee, è sparita la creatività di un tempo e, soprattutto, manca l’interesse a fare un certo tipo di giornalismo o di divulgazione.



Prima – A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, si è riaperto il caso Garlasco. Se lo aspettava? Uscirà una puntata integrativa di “Indagini” sul caso?

S.Nazzi – Sinceramente non me l’aspettavo. Certo, le indagini, come ho raccontato nel podcast, erano state condotte in maniera folle, l’iter giudiziario era stato molto ondivago e aveva lasciato molti dubbi. Tuttavia, non mi sarei mai aspettato una riapertura del caso perché davvero c’era solo un indagato e quello era Alberto Stasi. Ci sarebbe da chiedersi, piuttosto, perché si è arrivati a una riapertura del caso. Non sono le scoperte fatte nella casa di Chiara o le testimonianze ad aver spinto gli inquirenti a ritornare sul delitto di Garlasco. Questo passaggio è arrivato successivamente. Prima c’è stata la chiara intenzione da parte del nuovo procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, di far luce sugli errori fatali commessi in passato dal suo predecessore, che, tra le altre cose, chiese le archiviazioni su Andrea Sempio, il nuovo indagato. Detto questo, dal punto di vista giornalistico mi sembra che sia cambiato poco o nulla rispetto al 2007. Siamo di nuovo ai blocchi di partenza. Ci sono sempre gli stessi personaggi sulla pista: Fabrizio Corona con le sue manie di protagonismo, trasmissioni tv che trattano il caso con una superficialità impressionante, intercettazioni dell’indagato che giungono prima alle orecchie dei giornalisti e solo dopo alla famiglia di Chiara Poggi. Riguardo al podcast, farò come ho sempre fatto. L’obiettivo mio e del Post non è quello di cercare il titolone, di dare notizie con poco o addirittura nessun fondamento. Aspetterò che la situazione si sia delineata completamente e successivamente registrerò la puntata integrativa sull’omicidio di Garlasco.