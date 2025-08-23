Dopo la sconfitta di Nagel. Mps più vicina a Mediobanca

Caduta la barriera all’Ops, l’Istituto, guidato da Luigi Lovaglio, punta a diventare il terzo gruppo bancario dopo Intesa e Unicredit

Il cosiddetto risiko bancario nazionale ha avuto il 21 agosto scorso una giornata cruciale, che ha avvicinato il Monte dei Paschi di Siena, guidato da Luigi Lovaglio, al traguardo di diventare il terzo gruppo bancario italiano, dopo Banca Intesa e Unicredit.

L’argine all’Ops, offerta pubblica di scambio di Mps verso Mediobanca, che l’ad dell’istituto di piazzetta Cuccia , Alberto Nagel ha tentato di contrastare, con l’iniziativa di un Ops su Banca Generali, una scommessa da 6.3 miliardi, per creare un campione nella gestione dei patrimoni, è infatti caduto con la bocciatura da parte dell’assemblea degli azionisti di Mediobanca convocata per avallare o meno l’operazione.

La votazione ha visto il 35% dei voti favorevoli, il 10% contrari (tra cui Caltagirone) e il 32% di astenuti, con il 20% di Delfin, il 5% delle Casse Previdenziali, 3% Investitori Istituzionali ( Amundi, Anima, Tages), e con il 2% di Edizioni Holding, e il 2%, di Unicredit ).

Mentre si diffondevano voci sulle sue dimissioni, al momento smentite da Mediobanca, Nagel ha rilasciato un amaro commento imputando la sconfitta al voto espresso in particolare ‘’da azionisti che hanno manifestato un evidente conflitto d’interesse’’, e con ciò puntando il dito verso Delfin, la finanziaria degli eredi Del Vecchio e il gruppo Caltagirone, impegnati a sostenere l’Ops di Mps su Mediobanca.

La notizia è stata ripresa da tutta la stampa nazionale, con una narrazione prevalentemente politica e per alcuni versi critica riflettendo sulla complessità dei giochi di potere interni al sistema finanziario nazionale. Repubblica,Adn Kronos, Il Fatto Quotidiano, hanno evidenziato il peso del conflitto di interessi dentro a Mediobanca, mentre i giornali di destra, Giornale e Libero, e La Verità hanno celebrato la sconfitta di Nagel, il tramonto di una leadership elitaria auspicando una “liberazione”.

Il responsabile economia del pd, on. Antonio Misiani, in una recente intervista al ‘’Domani’’ – oltre a censurare il governo nel doppio ruolo di azionista (controlla attualmente Mps) e giudice nelle scalate (con l’impiego della golden power su Unicredit) – è stato esplicito sottolineando come in questi mesi in tutti i passaggi chiave i gruppi Delfin e Caltagirone abbiano fatto le stesse scelte. ‘’Alcuni commentatori – ha rilevato Misiani – hanno parlato di un vero e proprio concerto. Se ci sono anomalie spetterà agli organismi di vigilanza stabilirlo’’.

Tanto più che Delfin, se avrà successo l’Ops di MPS, è destinato a diventare primo azionista dell’Istituto senese, grazie al fatto di aver già ottenuto dalla Bce la possibilità aumentare la sua partecipazione in Mediobanca fino al 19,9 per cento, e consegnando l’intero pacchetto nell’ambito della offerta pubblica di scambio lanciata da Siena su Piazzetta Cuccia, offre certamente un sostegno al successo dell’iniziativa di Lovaglio.

Anche se ormai, superato l’ostacolo preparato da Nagel, e a 19 giorni dalla scadenza, l’8 settembre, dell’Ops di MPS sulle azioni ordinarie di Mediobanca, con circa il 20 per cento di richieste già acquisite, il traguardo di almeno il 50 per cento non sembra distante. Anche se lo scopo dichiarato è acquisire il 66,67 per cento del capitale dell’istituto di piazzetta Cuccia, secondo Lovaglio il risultato dell’offerta di Mps sarà positivo e si potranno fare sinergie anche al di sotto del 50 per cento.

‘’Vogliamo creare – aveva dichiarato il ceo di Mps alla presentazione dei risultati di bilancio – la terza forza bancaria sul mercato e siamo tutti impegnati a farlo. E dall’inizio di quest’anno tutta la struttura, tutto il management, tutto il consiglio di amministrazione si sta concentrando proprio sul raggiungimento di questo obiettivo e siamo convinti, motivati e impegnati appieno a raggiungere questo obiettivo ’ ’.

In particolare a Bloomberg Tv, al termine del road show nella City, Lovaglio ha sottolineato che al termine della Ops, resteranno in vita entrambi i brand, da un lato Mediobanca, con un nuovo ad, e Mps dall’altro. Si tratta, ha tenuto a precisare, di una ‘’combinazione’’ tra due istituti complementari e non di una integrazione.

E auspicabile soprattutto che l’operazione, sia pure realizzata – come sostengono alcuni ambienti politici all’interno dei cosiddetti giochi di potere e con l’appoggio del governo – crei nel settore un nuovo importante competitor che favorisca un riavvicinamento delle banche ai problemi delle imprese e delle famiglie, secondo alcuni ambienti economici, sacrificati al raggiungimento dei risultati di bilancio. Infatti il nostro sistema bancario risulta in uno studio riportato dal Il Sole24Ore fra i più performanti in Europa insieme a quello spagnolo, tuttavia per altre statistiche le attività verso le imprese e le famiglie risulta in calo.

Foto Nagel – Ansa