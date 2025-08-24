L’Italia celebra i 100 anni di Andrea Camilleri

Il prossimo 6 settembre Andrea Camilleri avrebbe compiuto cent’anni. Un secolo dopo la sua nascita, l’Italia si prepara a rendere omaggio a uno degli autori più amati del secondo Novecento, grazie alle avventure del commissario Salvo Montalbano, capace di scolpire con la scrittura l’identità di un’intera terra e di conquistare milioni di lettori – e telespettatori – in tutto il mondo.

Il cuore delle celebrazioni è in Sicilia, la terra che lo ha visto nascere e a cui ha sempre restituito dignità poetica. Dal 31 agosto al 6 settembre il Teatro Antico di Taormina ospiterà una settimana di eventi curati da Gianna Fratta e Felice Laudadio per la Fondazione Taormina Arte e il Comitato Nazionale Camilleri 100. Tra gli appuntamenti più attesi, l’anteprima del film-documentario “Camilleri 100” diretto da Francesco Zippel e prodotto con Rai Documentari, che verrà trasmesso in prima serata il 6 settembre su Rai Uno. Il film raccoglie testimonianze di amici, attori e scrittori come Luca Zingaretti, Fiorello, Maurizio De Giovanni, Melania Mazzucco, Sergio Rubini e le nipoti Alessandra e Arianna Mortelliti.

A Taormina saranno proiettati integralmente tutti i 37 episodi del Commissario Montalbano con Zingaretti e i 12 de Il giovane Montalbano con Michele Riondino, a conferma dell’impronta indelebile lasciata da Camilleri nella fiction italiana. Il 5 settembre sarà la volta di Zara Zabara, concerto in onore di Montalbano con le musiche e le parole di Olivia Sellerio. Il giorno seguente, attori del calibro di Sonia Bergamasco, Alessio Boni, Donatella Finocchiaro e Massimo Venturiello leggeranno testi di Camilleri accompagnati dall’orchestra diretta da Franco Piersanti, storico compositore delle musiche della serie tv.

Roma, dove Camilleri visse gran parte della sua vita, partecipa alle celebrazioni con una serie di eventi di alto profilo. Il 6 settembre la Casa del Cinema di Villa Borghese proietterà Conversazione su Tiresia, il monologo scritto e recitato da Camilleri stesso nel 2018 al Teatro Greco di Siracusa. Quella fu l’ultima apparizione pubblica dello scrittore, già cieco, che commosse oltre cinquemila spettatori. La proiezione sarà preceduta da un backstage inedito sulla preparazione dello spettacolo, presentato dal regista Roberto Andò, dal produttore Carlo Degli Esposti e dal musicista Roberto Fabbriciani.

Sempre nella Capitale, il 14 settembre l’Auditorium Parco della Musica ospiterà l’evento Andrea Camilleri, nascita di una leggenda, in cui dodici ex allievi dell’autore all’Accademia d’Arte Drammatica leggeranno sue poesie giovanili e brani dai primi romanzi, accompagnati dalla cantautrice Eleonora Bordonaro. Le celebrazioni proseguono il 20 settembre al Teatro Quirino con la prima edizione del Premio Andrea Camilleri – Nuovi Narratori, curato da Arianna Mortelliti, volto a scoprire e valorizzare nuovi talenti della scrittura in continuità con lo spirito dell’autore. L’evento sarà condotto da Pino Strabioli e promette un mix di spettacolo, parole e suggestioni camilleriane.

Ottobre sarà il mese dell’approfondimento. Dall’8 al 9 ottobre, la Treccani ospiterà il convegno internazionale “La narrativa di Camilleri” con la partecipazione di accademici e scrittori di fama. A Bari, il 12 e 13 ottobre, un doppio appuntamento tra il Teatro Piccinni e il Petruzzelli renderà omaggio al passato teatrale di Camilleri in Puglia, regione dove fu regista negli anni Cinquanta e dove tornò nel 2014 per ricevere il Premio Fellini. Il culmine dell’autunno sarà la mostra “Scene, voci, accenti, scritture: il teatro infinito” di Andrea Camilleri, allestita dal 22 ottobre al 29 novembre nella storica sede della Società Dante Alighieri a Palazzo Firenze. Il percorso espositivo, frutto della collaborazione tra il Fondo Camilleri e Arthemisia, ripercorrerà la sua carriera tra teatro, letteratura e televisione, con un focus sulle invenzioni linguistiche che hanno reso il suo stile unico: un laboratorio creativo in cui il siciliano e l’italiano si fondono in una lingua nuova, musicale, viva.