US Open in chiaro fino al 2030 su SuperTennis. Binaghi: investimento culturale e sportivo

La magia degli US Open continuerà ad avere una casa italiana: SuperTennis Tv. Dopo aver trasmesso due edizioni straordinarie – culminate con il primo storico trionfo a New York di Jannik Sinner – Sportcast, società del Gruppo Fitp che gestisce il canale tematico, ha annunciato di aver siglato con la Usta (la Federtennis statunitense) un nuovo accordo che prolunga la trasmissione in chiaro ed esclusiva del torneo fino al 2030.

L’intesa, raggiunta in collaborazione con l’agenzia Img che cura i diritti media della Usta, rafforza un percorso iniziato nel 2023, quando dopo 34 anni di esclusiva pay tv la Federazione Italiana Tennis e Padel decise di restituire gratuitamente al pubblico italiano lo spettacolo del quarto Slam dell’anno. La scelta, accolta con entusiasmo e premiata da ascolti record, si inserisce nella strategia della Fitp di promuovere sempre più capillarmente tennis e padel, in parallelo con l’ascesa dei campioni italiani sulle scene internazionali.

“Con il rinnovo di questo importante accordo, garantiamo agli appassionati la possibilità di vivere, gratuitamente e in diretta, il fascino unico di uno dei tornei più prestigiosi al mondo – ha dichiarato Angelo Binaghi, presidente Fitp –. Non è soltanto un accordo commerciale, ma un investimento culturale e sportivo. Mentre altri Slam sono quasi ovunque a pagamento, in Italia il pubblico potrà continuare a seguire lo US Open in chiaro, senza barriere economiche, su un canale interamente dedicato a tennis e padel. Per la Federazione questo è un principio irrinunciabile: il successo si misura non solo con i risultati dei giocatori, ma anche con la capacità di rendere queste discipline popolari e accessibili. Gli ascolti degli ultimi due anni confermano la bontà della nostra scelta: milioni di persone hanno condiviso momenti che appartengono già alla storia dello sport italiano.”

Binaghi ha poi sottolineato come “mantenere lo US Open in chiaro sia una conquista e al tempo stesso una responsabilità: un ruolo che SuperTennis svolge quasi come servizio pubblico. Offriamo agli italiani gratuitamente ed esclusivamente la copertura di uno Slam, ribadendo che il tennis è un bene comune. L’auspicio è che presto anche nel nostro Paese, come già accade in altre nazioni europee, venga tutelato per legge il diritto a vedere in chiaro le gesta dei campioni che ci rappresentano ai massimi livelli”.

Soddisfazione condivisa anche oltreoceano. “Siamo felici di estendere la nostra collaborazione con SuperTennis, che continua a rivelarsi un partner solido per gli US Open – ha dichiarato Kirsten Corio, Direttore Commerciale Usta –. L’ascesa dei talenti italiani non potrebbe arrivare in un momento migliore: grazie all’ampia copertura in chiaro garantita dal canale, il pubblico degli US Open in Italia cresce e si rafforza sempre di più”.

Sulla stessa linea Ed Mallaburn, Senior Vice President Rights di Img: “Il successo crescente dei giocatori italiani ha acceso l’interesse dei tifosi come mai prima d’ora. Questo accordo garantisce alla Usta una crescita duratura in Italia, permettendo a un numero sempre maggiore di persone di vivere da vicino l’energia e le emozioni degli US Open”.

foto Angelo Binaghi