Netflix lancia in America i suoi primi negozi fisici

A Philadelphia e Dallas gli store dello streamer, a tema dei suoi show

Netflix debutta nel mondo reale e apre i suoi primi negozi fisici, le ‘Netflix House’. Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, le prime due ‘entertainment destination’ ad essere inaugurate saranno a Philadelphia, nel King of Prussia Mall dal 1 novembre, e a Dallas, all’interno del Galleria Dallas dall’11 dicembre.

Netflix ha già previsto una lista d’attesa per l’ingresso nei negozi fisici. I biglietti saranno messi in vendita a partire da ottobre.

Offerte ed esperienze ispirate agli show

Con l’iniziativa lo streamer entra in contatto con i clienti/spettatori con nuove forme di intrattenimento fisiche con un’offerta a tema film, programmi, serie tv, tra cui esperienze ispirate da Mercoledì, Squid Game, One Piece, Stranger Things, KPop Demon Hunters, Love Is Blind, Sakamoto Days, A Knives Out Mystery.

I fan potranno rivivere le scene o i personaggi più iconici anche attraverso la realtà aumentata oppure acquistare t shirt, gadget e ciao sempre a tema.



