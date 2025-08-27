Fondo norvegese esclude Caterpillar dagli investimenti: ruspe usate per violare diritti umani

Il fondo sovrano norvegese, il più grande al mondo, ha escluso Caterpillar dal proprio portafoglio etico. La decisione è legata all’uso dei bulldozer della multinazionale statunitense da parte di Israele per demolire abitazioni e proprietà palestinesi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.

Secondo il consiglio etico indipendente, “non vi è dubbio che i prodotti Caterpillar vengano utilizzati per commettere violazioni estese e sistematiche del diritto internazionale umanitario”.

Il fondo, riporta Ansa, che ha venduto le quote della società e quelle di cinque istituti bancari israeliani, ha spiegato che le macchine Caterpillar “sono utilizzate dalle autorità israeliane per la distruzione illegale di proprietà palestinesi”. Con la ripresa delle forniture verso Israele, è stato definito “inaccettabile” il rischio che l’azienda contribuisca a gravi violazioni dei diritti umani.

Caterpillar esclusa dal fondo norvegese: prima grande azienda Usa a essere rimossa

Nel 2025 il fondo norvegese ha già escluso oltre 20 aziende israeliane per motivi simili. Tuttavia, Caterpillar è la prima grande compagnia statunitense a essere rimossa, a conferma della linea di investimento che mira a non finanziare imprese coinvolte in possibili violazioni del diritto internazionale.