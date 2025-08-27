Meloni: a Gaza reazione sproporzionata da Israele, inaccettabile uccisione giornalisti

Intervento dal palco di Rimini per la premier. Troppe vittime innocenti a Gaza, dice, giudicando la reazione di Isreale “oltre ogni principio di proporzionalità”. Poi un invito al pragmatismo per una Ue che “faccia meno e meglio”

La guerra in Medio Oriente, l’Ucraina, i migranti. Accolta da una standing ovation della platea al suo arrivo sul palco Giorgia Meloni è intervenuta al Meeting di Rimini.

Tanti i temi che ha toccato nel suo discorso, dove chiaramente non potevano mancare considerazioni sul ruolo del nostro Paese in campo internazionale e la situazione dell’Europa.

Aprendo il suo intervento, Meloni ha citato il titolo della kermesse – ‘Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi’ -. “Io potrei trovare una similitudini con Atreju, il ragazzo della Storia infinita che lotta contro il nulla che avanza”. Viviamo in un tempo in cui si vuole “omologare tutto, fatto di individui senza identità e memoria, senza appartenenza, un individuo nella cui esistenza non c’è più nulla per cui valga la pena impegnarsi e lottare.

Siamo chiamati nei deserti fisici e sociali del nostro tempo a costruire con mattoni nuovi, significa costruire con mattoni che sappiano resistere ai venti dell’epoca e assaltare le paludi.

Il campo nel quale abbiamo dimostrato di voler stare in questi ormai quasi tre anni alla guida della Nazione non è il campo delle ideologie, non è il campo delle utopie, non è il campo di chi pensa che sia possibile modellare la realtà sulla base delle proprie convinzioni. Il campo che abbiamo scelto è il campo del reale, a contatto con il mondo reale“. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Meeting di Rimini.

Giorgia Meloni su palco del Meeting di Rimini(foto Ansa)

Israele, Gaza e i giornalisti

Poi il passaggio sul Medio Oriente. “Condanniamo l’ingiustificabile uccisione dei giornalisti, un inaccettabile attacco alla libertà di stampa e a tutti coloro che rischiano la vita per raccontare il dramma della guerra”, ha detto riferendosi all’attacco all’ospedale di Khan Younis in cui hanno perso la vita 5 operatori media.

E da lì un richiamo alla situazione di guerra. “Non abbiamo esitato un solo minuto a sostenere il diritto all’autodifesa di Israele dopo l’orrore del 7 ottobre”, da detto. “Ma allo stesso tempo – ha ahhiunto, tornando a chiedere il “cessate il fuoco” e la “liberazione degli ostaggi” da parte di Hamas – non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità mietendo troppe vittime innocenti arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane”.

Serve l’Ue del pragmatismo

Quindi l’Europa, tema su cui nei giorni scorsi si sono misurati anche Mario Draghi e la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Bisogna “delineare una Europa del pragmatismo andando oltre il dibattito stantio tra più o meno Europa, vera sfida è una Europa che faccia meno e meglio. Uniti nella diversità è del resto il motto dell’Ue cui dovremmo tutti ispirarci davvero”.

“L’Ue è sempre più condannata all’irrilevanza geopolitica, incapace di rispondere efficacemente alle sfide di competitività poste da Cina e Usa come, ha giustamente rilevato Mario Draghi da questo palco”, ha aggiunto poi.

“Molte delle critiche che ho sentito rispetto all’attuale condizione” dell’Ue “le condivido così tanto da averle formulate molto spesso nel corso degli anni, tanto da venire criticata aspramente anche da chi oggi si spella le mani”, ha aggiunto Meloni.

Allargando il suo pensiero sul ruolo dell’Occidente, Meloni ha detto: “essere conservatori non vuol dire costruire con mattoni vecchi ma con mattoni nuovi, la nostra casa dove costruire con mattoni nuovi è l’Occidente”.

‘Italia protagonista’

La premier ha parlato anche di come sia cambiata la percezione dell’Italia durante il suo governo. “La stampa internazionale mai benevola con noi è portata spesso a considerarci una anomalia positiva. Non cito i tanti profeti di sventura che vedevano proprio nella politica estera il tallone di Achille” per il governo, “posso augurarmi che in cuor loro siano tutti contenti di essersi sbagliati”

Tra le note positive che Meloni rivendica in politca estera c’è il fatto che “La proposta italiana” del modello art.5 della Nato per le garanzie di sicurezza di Kiev sia “la principale sul tavolo, un possibile contributo alla pace che la nostra nazione ha fornito penso che dobbiamo esserne fieri”.

Politica interna

Affrontando tematiche interne al paese, Meloni è partita dalle posizioni sui migranti. “Abbiamo messo mattoni nuovi sull’immigrazione” con una “cornice di serietà e rigore come mai avvenuto prima” perché “una immigrazione regolata e legale può essere una ricchezza ma quella illegale e incontrollata è un danno per qualsiasi società”.

“Voglio dire con chiarezza che ogni tentativo che verrà fatto di impedirci di governare il fenomeno” dell’immigrazione illegale “verrà rispedito al mittente: non c’è giudice, politico o burocrate che possa impedirci di fare rispettare la legge dello Stato italiano, di garantire la sicurezza dei cittadini, di combattere gli schiavisti del terzo millenio e di salvare vite umane”, ha rimarcato.

Ora, ha poi aggiunto, è il tempo di concentrare attenzione su ceto medio. La riforma dell’Irpef, poi un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie “perché senza una casa è più difficile costruirsi una famiglia”. “Faremo tutto il necessario a ricostruire una società amica della famiglia e della natalità, nella quale la genitorialità sia protetta e sostenuta”.

Sul lavoro, promettendo sostegno alle imprese, ha spiegato che l’obiettivo dell’esecutivo è “l’abbassamento strutturale del costo dell’energia che pesa come un macigno sulla competitività”.

Giudizio non tenero sul reddito di cittadinanza. “Per troppo tempo chi ha governato ha confuso il diritto al lavoro con il diritto a un reddito, rifugiandosi nell’assistenzialismo pur di non esercitare il faticoso dovere in capo allo Stato cioè il compito di creare le condizioni perché il diritto al lavoro sia garantito”, ha detto, sottolineando che “i sussidi come il reddito di cittadinanza deresponsabilizzano le società e atrofizzano le persone”.

Avanti su premierato, autonomia e giustizia, “le tre grandi riforme”. Sul primo, ha spiegato, “riteniamo sia la migliore garanzia per la stabilità”, “uno straordinario fattore di competitività” e “il modo migliore per affermare la democrazia”. “Andremo avanti anche con la riforma dell’autonomia differenziata e di Roma Capitale”, “avendo sempre cura che siano fattore stimolo e non svantaggio competitivo per alcuni territori”.

“Non sono qui a cercare consenso ma a chiedere una mano”, “ciascuno prenda il suo cemento, i suoi mattoni perché è ora di costruire insieme”, le parole conclusive.