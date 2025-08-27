Gli arbitri cercano insegnante di dizione (ma costa troppo e i fondi scarseggiano)

Un tempo criticati per le decisioni in campo, oggi gli arbitri finiscono nel mirino per come comunicano. Con l’introduzione dei microfoni a bordo campo, i direttori di gara devono spiegare al pubblico le proprie scelte, ma lo fanno spesso con un tono rigido e impacciato.

L’episodio di Manganiello in Como-Lazio, paragonato – come ha scritto anche Primaonline – da Adriano Panatta a un proclama mussoliniano da piazza Venezia, è l’ultimo esempio.

Per questo motivo l’Associazione Italiana Arbitri – secondo Repubblica.it. – sta valutando di ingaggiare un coach di public speaking capace di insegnare dizione, modulazione della voce e controllo dell’emotività. L’obiettivo è semplice: evitare che ogni annuncio sembri uscito da un cinegiornale del Ventennio.

Il problema sono i costi: oltre 150mila euro a stagione. Una cifra insostenibile per le casse arbitrali, già in difficoltà dopo i tagli imposti dalla Federcalcio. Le sezioni hanno subito riduzioni del 13% nei contributi e i professionisti del Var hanno minacciato lo sciopero per stipendi arretrati, costringendo il presidente Zappi a un difficile lavoro di mediazione.

Il designatore Gianluca Rocchi cerca da mesi una soluzione, ma al momento le risorse non ci sono. E così, senza un aiuto esterno, il rischio è che ogni spiegazione al microfono continui a sembrare un proclama d’altri tempi.

