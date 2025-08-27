Melania Trump lancia un progetto sull’IA per le scuole americane

“E’ importante che l’America sia leader nel resto del mondo”, dice la first Lady presentando la ‘Presidential Artificial Intelligence Challenge’. Con il plauso del tycoon

Melania Trump lancia la Presidential Artificial Intelligence Challenge e invita gli studenti e gli insegnanti di tutta l’America a partecipare.

La nuova iniziativa punta a fornire alla prossima generazione gli strumenti per esplorare e innovare nel campo dell’IA. “E’ il primo passo per preparare la prossima generazione con una conoscenza di base di questa importante tecnologia”, ha spiegato la First Lady.

“Fra pochi anni l’intelligenza artificiale sarà il motore trainante di ogni settore economico della nostra economia. E’ importante che l’America sia leader nel resto del mondo”, ha aggiunto.

Trump: boom Usa, davanti a Cina

L’iniziativa patrocinata dalla First Lady ha ricevuto il plauso presidenziale. In una riunione di governo, Donald Trump ha rilevato come gli Stati Uniti siano a suo dire davanti alla Cina nella corsa per l’intelligenza artificiale.

Il tycoon ha anche snocciolato una serie di dati che dimostrerebbero la rinascita Usa, col deficit commerciale “dimezzato”, prezzi (anche energetici) “in calo”, una produzione automobilistica che avrà un “boom nel giro di due anni” e l’arrivo di nuove aziende in Usa.