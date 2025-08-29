Telenorba: lascia il direttore Magistà. Al suo posto Castallaneta

Svolta storica per l’emittente publiese con il cambio di direzione dopo quasi 50 anni

Cambio storico a Telenorba. Dopo poco meno di mezzo secolo Enzo Magistà si appresta a lasciare la direzione del telegiornale dell’emittente pugliese. Al suo posto da lunedì a guidare il notiziario subentrerà Mimmo Castallaneta, attuale responsabile del dorso di Bari del quotidiano La Repubblica.

“Oggi termina il nostro incontro quotidiano. Da lunedì lascio la direzione di questo telegiornale che ho creato 47 anni fa e condotto per almeno 45 anni”, ha detto Magistà nel suo ultimo editoriale.

“Abbiamo preso il caffè insieme per almeno due generazioni. Poi arriva il momento del distacco, triste, ma fisiologico anzi necessario: bisogna prenderne atto”.

Bilanci e ringraziamenti

Magistà ha fatto un bilancio della sua esperienza, legandola alla storia di Telenorba. Chiedendo scusa ai telespettatori “per gli inevitabili errori e per aver talvolta alzato la voce”, ha ricordato che fino a mezzo secolo fa la regione “non aveva voce e se oggi può gridare, il merito è in parte anche di questo telegiornale”. Ha poi definito l’emittente “una rivoluzione” iniziata “49 anni fa” con l’editore Luca Montrone “quando nessuno credeva che si potesse davvero determinare un cambiamento così radicale e duraturo”. Un editore che ha avuto “come unico obiettivo la crescita del Sud e delle nostre regioni in particolare Puglia e Basilicata” e a cui “l’emittenza locale italiana dovrebbe dire grazie”.

Dopo il grazie alla redazione, dai tecnici ai giornalisti, Magistà ha invitato il pubblico “a non abbandonare l’appuntamento con questo e con gli altri tg che continueranno a essere affidabili, come sempre”.

“Non posso che augurare – ha concluso – buon lavoro a chi prenderà il mio posto, Mimmo Castellaneta” affinché “questo che era un sogno possa continuare a garantire libertà, pluralismo, lavoro, crescita e a creare nuovi sogni”.

Nella foto, da sinistra: Enzo Magistà e Mimmo Castellaneta