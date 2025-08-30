Sabato,domenica e lunedì. Musica, dalle Alpi al mare

Un concerto sulle Dolomiti. I Delta V in Friuli, la PFM in Campania. E l’Harry Potter day in tutto il mondo

Giovanni Sollima

Il canto della montagna

Sabato, il compositore e violoncellista Giovanni Sollima, che ha lavorato con direttori come Claudio Abbado e Riccardo Muti oltre che con Paolo Fresu e Stefano Bollani, sarà uno dei protagonisti della nuova edizione dei ‘Suoni delle Dolomiti‘. Sollima si esibirà a mezzogiorno alla Malga Spora, sull’Altopiano della Paganella, con Avi Avital, virtuoso del mandolino, la cantante Alessia Tondo e il polistrumentista Giuseppe Copia.

Martina Albertini, Carlo Bertotti, Flavio Ferri (foto Marco Olivotto)

I trent’anni dei Delta V

Sabato, ‘Nazisti dell’Illinois’ arriva a Terenzano del Friuli (Ud). Il tour dei Delta V festeggia i 30 anni del gruppo fondato da Carlo Bertotti e Flavio Ferri nel 1995. Oltre a singoli di successo come ‘Se telefonando’ o ‘Un’estate fa’ e ad alcuni album in studio come ‘Heimat’, i Delta V, che nella formazione attuale hanno la voce di Marti (Martina Albertini), hanno girato anche il documentario ‘Gli ultimi’, sulla guerra civile e la resistenza.

Giulia Mei (foto Agnese Carbone)

Emozione Giulia

Sabato a Capodarco (Fm) e lunedì a Biella prosegue il tour di Giulia Mei ‘Io della musica non ci ho capito niente’, intitolato come l’album uscito qualche mese fa. Il concerto segue la traccia di una narrazione emotiva, in conversazione anche con il pubblico. Partendo dal “diario di una bambina che parla di tutto senza preoccuparsi della forma, senza sovrastrutture, per colorare fuori dai bordi, giocare”, come dice la cantautrice e pianista palermitana.

Monica Massone

Dal Monferrato all’Africa

Diretta da Maria De Barbieri e Gianni Masella, torna la manifestazione ‘L’altro Monferrato‘, che porta in scena nelle piazze piemontesi spettacoli di teatro, circo, musica sia italiani sia internazionali, provenienti dalla Francia ma (quest’anno) anche dall’Africa francofona. Domenica, a Casaleggio Boiro (Al) protagoniste sono Mariella Speranza e Monica Massone che, dirette da Gianni Masella, presentano ‘Abelardo ed Eloisa‘.

Franz Di Cioccio, Patrick Djivas

Ancora insieme, PFM e Faber

Domenica, in Piazza San Vito a Tortorella (Sa), ultimo appuntamento del tour estivo ‘Doppia traccia‘ in cui la Premiata Forneria Marconi affianca in scaletta i propri successi e grandi pezzi di Fabrizio De Andrè, come ‘Il pescatore’ o ‘Volta la carta’. Storicamente legata al cantautore genovese, la Pfm ha pubblicato in febbraio un album registrato durante il tour che tra il 2023 e il 2024 ha celebrato i 45 anni dall’inizio del sodalizio con Faber.

La festa del maghetto

Lunedì si festeggia in tutto il mondo il ‘Back to Hogwarts‘, giornata dedicata ai fan di ‘Harry Potter’. In Italia, l’appuntamento è al Teatro Nazionale di Milano, allestito in chiave potteriana, con aree tematizzate, foto della saga, ospiti. L’evento, organizzato da Warner Bros. Discovery Italia, sarà visibile in live streaming per tutti sui canali social di Harry Potter Italia.

Edoardo Bennato

Solo canzonette?

Il 1° settembre a Sesto Fiorentino (Fi), all’interno del ‘Liberi tutti festival’ (il nome della manifestazione è un omaggio alla liberazione dal nazifascismo), si esibirà Edoardo Bennato, cantautore che il prossimo luglio compirà 80 anni. Sesto Fiorentino è una tappa del ‘Sono solo canzonette tour’, che si concluderà poi il 24/9 al Teatro Romano di Verona.