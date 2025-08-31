Il Perugino ambasciatore a Osaka per la Settimana dell’Umbria a Expo 

Al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka uno dei capolavori del Rinascimento italiano, il Gonfalone della Giustizia di Pietro Vannucci, meglio conosciuto come il Perugino. Il dipinto, simbolo di Perugia e del suo patrimonio artistico, è stato svelato in occasione dell’apertura ufficiale della Settimana dell’Umbria.

Alla cerimonia erano presenti il commissario generale per l’Italia a Expo Osaka, Mario Vattani, l’assessore al Turismo della Regione Umbria Simona Meloni e il commissario generale di Expo 2025 Osaka Koji Haneda.

Per la prima volta nella storia, il Gonfalone della Giustizia lascia il territorio italiano per essere esposto all’estero, grazie alla collaborazione tra i Musei Nazionali di Perugia – Direzione Regionale Musei Umbria, la Regione Umbria e l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia.

“Questa esposizione è altamente simbolica per la nostra regione”, ha affermato l’assessore Meloni. “Iniziamo con entusiasmo una settimana che celebra l’identità culturale e artistica dell’Umbria”.

Il Gonfalone della Giustizia, conservato alla Galleria Nazionale dell’Umbria nel Palazzo dei Priori di Perugia, è stato commissionato alla fine del Quattrocento dalla confraternita di San Bernardino. “È opera di quello che potremmo definire l’umbro più famoso al mondo insieme a Francesco d’Assisi”, ha spiegato Veruska Picchiarelli, storica dell’arte e curatrice delle collezioni della Galleria).

“Si tratta di un gonfalone processionale, ovvero uno stendardo utilizzato durante le preghiere pubbliche più solenni delle confraternite, associazioni laiche dedite ad attività caritative e assistenziali, vere protagoniste della vita sociale del tempo”.