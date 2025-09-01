Chiocci batte Mimun e Tataranni sprinta sui turchi. Iacona sul podio

Vince la prima serata tv domenicale di fine agosto la replica di ‘Imma Tataranni’ su Rai1 ma si difende bene ‘La Notte nel cuore’, la fiction turca dell’ammiraglia commerciale. Sul podio sale Riccardo Iacona che indaga sull’America trumpiana e fa meglio della partita degli Europei vinta dagli Azzurri del basket sulla Bosnia. Tra i Tg delle 20.00 tornano gli equilibri ‘normali’

Agosto in tv è terminato con ‘Tataranni’ in replica su Rai1 e la fiction turca ‘La notte nel cuore’ in prima visione su Canale 5, ma anche con Inter-Udinese e Lazio alla sera a riproporre la Serie A by Dazn e poi Italia-Bosnia su Rai2 per gli europei di basket, vinta dagli Azzurri senza soffrire troppo.

Chi voleva prodotto fresco, domenica 31 agosto poteva sintonizzarsi su Rai3, ed il ritorno di ‘Presa Diretta’ (l’America che tifa Donald Trump in primo piano). Mentre, in tema film, Italia 1 programmava ‘Tu la conosci Claudia’ (con Aldo, Giovanni e Giacomo e Paola Cortellesi) e La7 ‘Diana, La storia segreta di Lady D’ (con Naomi Watts nel ruolo della principessa). Sul versante approfondimento, tra le opzioni, alle prese con il rientrante Riccardo Iacona (che ha raccolto il testimone da Report Estate), c’era ancora Roberto Giacobbo (su Rete 4 ‘Freedom).

Ma vediamo con il lancio delle 10 di Auditel ha messo in fila le principali proposte. E come sono finite le partite dell’access e del preserale delle ammiraglie.

Chiocci torna davanti a Mimun e Tataranni – nonostante La Ruota aiuti molto la soap turca – supera di poco da ‘La notte nel cuore’

Su Rai1 la replica della fiction ‘Imma Tataranni, sostituto procuratore’ è rimasta a 1,916 milioni di spettatori con il 15,5%. Il prodotto con Vanessa Scalera prevale dopo che il Tg1 di Giammarco Chiocci (2,9 milioni e 21,1%) è tornato a battere il Tg5 di Clemente Mimun (2,576 milioni e 18,5%). Questo mentre sono rimaste calde nella giornata le discussioni sul possibile passaggio del direttore delle news dell’ammiraglia pubblica alla guida della comunicazione della premier Giorgia Meloni.

Su Canale 5 la serie tv turca ‘La notte nel cuore’ è arrivata a 1,899 milioni di spettatori ed il 15,4% di share.

Su Rai3 la nuova puntata di ‘Presa Diretta’ ha conseguito 940mila spettatori con il 6,7%. Su Rete 4 ‘Freedom Oltre il confine’ si è fermato a 577mila e 4,6% di share.

Aldo, Giovanni e Giacomo e Cortellesi battuti da Italbasket

Su Rai2 il match di basket Italia-Bosnia Erzegovina, ha conseguito 802mila spettatori e 5,4% di share. Su Italia 1 la commedia ‘Tu la conosci Claudia’ ha ottenuto 709mila spettatori e 5,1% di share.

Su La7 ‘Diana: La Storia Segreta di Lady D’ è arrivato a 289mila spettatori e 2,1%.

Inoltre, sul Nove la replica de ‘La Corrida’ ha conseguito 435mila spettatori e 3,4% di share. Su Tv8 I delitti del Barlume a 314mila e 2,4%.

In access Teche risalgono al 16%, La Ruota della Fortuna al 26,3%

Con su Rai1 ‘Techetechete’ a 2,5 milioni e 16% di share, su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ a 4.130.000 spettatori e 26,3%. Su Italia1 ‘N.C.I.S.’ a 896.000 spettatori e 5,8%. Su Rete4 per ‘4 di Sera Weekend’ 603.000 spettatori e il 3,9% nella prima parte e 484.000 spettatori e il 3,1% nella seconda. Su La7 ‘In Onda’ a 855.000 spettatori e 5,4%. Su Tv8 ‘4 Ristoranti’ a 399.000 spettatori e il 2,6%. Sul Nove ‘Little Big Italy’ a 284.000 spettatori e 1,9%.

In preserale Insegno vince l’ultima sfida con Papi

Su Rai1 ‘Reazione a Catena – L’Intesa Vincente’ ha ottenuto 1.683.000 spettatori ed il 15,8%, mentre ‘Reazione a Catena’ ha raccolto 2.492.000 spettatori ed il 19,9%. Su Canale5 ‘Sarabanda – Prima Sfida’ ha riscosso 1.289.000 spettatori ed il 13%, mentre ‘Sarabanda’ 1.667.000 spettatori e il 14%.