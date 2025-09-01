Le pubblicazioni per la comunità LGBTQ+ e altre minoranze non piacciono più agli inserzionisti

Dopo un periodo di entusiasmo da parte dei brand per collaborare con le testate destinate al pubblico LGBTQ+ e ad altri gruppi minoritari, “la corsa all’oro è finita”, perché gli attacchi alla diversità e all’inclusione hanno portato alcuni inserzionisti ad evitare queste pubblicazioni

Il caso di Gay Times

Tag Warner, direttore di Gay Times dal 2019, ha dichiarato che la sua testata, che era in crescita nel mercato digitale statunitense, ha perso l’80% degli inserzionisti nell’ultimo anno, con una perdita di oltre 5 milioni di sterline in ricavi attesi.

Warner ha spiegato che la pubblicazione stava crescendo “accompagnata dall’entusiasmo dei brand nell’abbracciare il pubblico LGBTQ+. E accusa la spinta anti-DEI (Diversity, Equity and Inclusion) negli Stati Uniti a motivare questo drastico cambiamento.

So che i media e il marketing stanno attraversando un anno difficile in generale, ma quando pensiamo ad altre organizzazioni che non parlano di temi legati alla diversità, non sono affatto colpite quanto lo siamo noi”, ha detto Warner. “Questa è semplicemente discriminazione tradizionale. Perché la discriminazione non deve avere senso commerciale. La discriminazione non deve essere logica. La discriminazione è discriminazione.”

La voce di altre minoranze

Anche Nafisa Bakkar, cofondatrice Amaliah, testata on line “che amplifica le voci delle donne musulmane”, ha notato un cambiamento di umore tra le aziende inserzioniste.

Bakkar avverte infatti che l’”oro della diversità” è ormai finito e che predomina la “sicurezza del marchio”, per la quale tanti brand – più americani, che inglesi – preferiscono non esporsi per evitare polemiche.

Ibrahim Kamara, fondatore della piattaforma giovanile Guap (“denaro” nello slang americano), che si rivolge ad un pubblico etnicamente diversificato, in prevalenza di colore, conferma che l’”eccitazione e la pubblicità attorno al supporto e alla connessione con il pubblico diversificato” sono diminuiti.

“Era quasi un distintivo d’onore poter dire che supportavi determinate comunità. Ora molte delle persone assunte per la diversità e l’inclusione hanno perso il lavoro e comunque comparire sulle nostre pagine non ha più lo stesso effetto mediatico” ha concluso Kamara.

Non è tutta colpa di Trump

Warner ha spiegato che gli attacchi politici alle campagne di diversità e inclusione sono iniziate prima del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

Figure come il commentatore conservatore Robby Starbuck che ha promosso attivamente lo scorso anno una campagna anti-DEI, sostenendo che queste politiche sono troppo ideologiche e che le aziende dovrebbero concentrarsi sui risultati economici piuttosto che sui temi sociali, hanno esercitato pressioni su molte aziende.

Tra queste compaiono McDonald’s, Walmart, John Deere, Ford e Harley-Davidson che nel 2024 hanno deciso di abbandonare i loro impegni in tema di DEI, portando a un clima molto diverso verso le pubblicazioni LGBTQ+. Negli ultimi mesi si sono unite, tra le altre, anche Meta, Google, Microsoft, Amazon e Tesla.

Secondo Warner, l’arrivo di Trump ha semplicemente “dato a tutti, credo, il permesso di essere onesti su questo”.

Effetti a lungo termine e previsioni future

Non tutte le pubblicazioni stanno affrontando le stesse difficoltà.

Darren Styles, direttore di Attitude (Stream Publishing), il più grande marchio mediatico al mondo, ha osservato che sebbene i brand siano più cauti, la sua pubblicazione sta resistendo al cambiamento.

Tuttavia, ha avvertito che l’ascesa di Nigel Farage in Gran Bretagna e del suo partito di destra Reform (in passato “The Brexit Party”) potrebbe avere un impatto sul sostegno alle pubblicazioni LGBTQ+ nel lungo termine.

Mark Berryhill, amministratore delegato di equalpride, ha sottolineato che, al di là della maggiore prudenza dei brand nel lavorare non solo con pubblicazioni LGBTQ+, ma con aziende di proprietà di minoranze, è essenziale presentare questa collaborazione come una decisione commerciale vantaggiosa.

“Lavorare con queste testate non è solo una beneficenza o qualcosa che dovresti fare perché ti senti in colpa. E’ innanzitutto una buona decisione aziendale. Abbiamo bisogno di farci sentire. Abbiamo storie importanti da raccontare” ha concluso Berryhill.

Foto (YouTube): Tag Warner, direttore Gay Times