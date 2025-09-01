Fabio Degli Esposti, amministratore delegato di Purina Italia e direttore regionale Sud Europa

L’ingresso in Purina

Dal 1° settembre 2025 Fabio Degli Esposti ha assunto il ruolo di amministratore delegato Purina Italia e direttore regionale Purina Sud Europa.

La nomina di Fabio Degli Esposti

Succede a Rafael Lopez, che ha assunto la carica di CEO Europe di Purina. Nel suo ruolo, Degli Esposti guida la strategia e lo sviluppo dei mercati del Sud Europa – Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia e Israele – con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del brand e accelerarne l’innovazione, mantenendo il focus su qualità, sostenibilità e benessere dei pet.

Il percorso professionale

Degli Esposti ha iniziato la carriera nel Gruppo Nestlé nel 1995 nella divisione Petcare, occupandosi di marketing e vendite in Italia e all’estero. Dopo esperienze in Nestlé Waters e S. Pellegrino, è stato direttore generale di Nespresso Italiana dal 2013 al 2017. Successivamente è tornato in Purina come head of marketing Europe, guidando il lancio di prodotti innovativi come Pro Plan LiveClear e Gourmet Revelations e rafforzando l’impegno verso la sostenibilità. Laureato in economia aziendale all’Università Bocconi, è nato a Milano nel 1968, è sposato e ha due figlie.