Patrizia Carrarini direttore corporate affairs di CDP Venture Capital

Nella società istituita per promuovere e sviluppare il mercato del venture capital in Italia, la manager arriva chiamata del nuovo ad e dg Levi

Patrizia Carrarini è stata nominata direttore Corporate Affairs di CDP Venture Capital, la società di gestione del risparmio (SGR) controllata da Cassa Depositi e Prestiti (tramite CDP Equity e Invitalia), istituita per promuovere e sviluppare il mercato del venture capital in Italia, sostenendo startup e PMI innovative in tutte le fasi di crescita, dal pre-seed al late stage.

Arriva chiamata del nuovo amministratore delegato e direttore generale, Emanuele Levi che, in carica dalla fine di maggio, che si è trovato a ridisegnare la direzione corporate affairs lasciata vuota da Gianfranco Grimaldi passato in Snam, insieme al suo predecessore Agostino Scornajenchi.

Carrarini è una manager con un curriculum ricco di esperienze che vanno dagli ultimi anni – dal novembre 2021 al giugno 2025 – passati come Middle Europe Brand & Communications Lead per Intrum, con responsabilità in Italia, Regno Unito & Irlanda, BeNeLux, Germania, Austria, e Svizzera, e prima come Brand and External Communications Director e responsabile Corporate Social Responsibility (CSR) di Intrum Italy, al periodo intenso e formativo, un anno e 10 mesi, alla Direzione Comunicazione e Corporate Relations in Acciaierie Italia con la gestione ArcelorMittal Italia dell’Ilva, ruolo assunto dopo sei anni – 2012 al 2018 – come Direttore della Comunicazione della Regione Lombardia.

Laureata in Scienze della Comunicazione, a 26 anni Carrarini ha co-fondato, con Andrea Purgatorio, la startup PubblicaComunicazione, di cui poi ha ceduto le quote per dedicarsi all’incarico in Regione.

Da anni insegna Corporate Communications e Crisis Management all’Università Statale di Milano, ed è Ufficiale della Riserva Selezionata dell’Esercito Italiano, con cui ha partecipato a missioni internazionali in Libano e in Afghanistan.