Borgonzoni: “Binomio cultura-industria leva per la crescita dei territori”

“La presenza di Marche Film Commission alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia racconta un percorso chiaro: le Marche hanno scelto di puntare su cinema, audiovisivo e animazione come motori di crescita. In pochi anni la Regione è diventata attrattiva per produzioni nazionali e internazionali, con investimenti che hanno rafforzato le imprese locali e valorizzato un patrimonio culturale e paesaggistico unico.

Accanto al cinema, c’è un settore che ha portato le Marche nel mondo: l’animazione. Qui ha trovato radici una realtà creativa straordinaria, guidata dall’imprenditore Iginio Straffi, che con visione e talento ha saputo trasformare un’idea in un’eccellenza mondiale. È la dimostrazione che cultura e industria – se lavorano insieme – possono generare occupazione qualificata, innovazione e al contempo forte identità.

Questo è il modello che vogliamo sostenere: un’Italia che non si limita ad accompagnare il cambiamento, ma che lo guida, dando spazio ai territori, alle professionalità e alla creatività che ci rendono unici”.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni in un messaggio di saluto all’incontro “Marche, the place to be” a cura di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission, organizzato in occasione della 82ma edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia all’Italian Pavilion, Lido di Venezia.

