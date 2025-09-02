Venezia, a Roberto Andò Roberto Andò lo Special Award Premio Film Impresa

Il film documentario Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra di Roberto Andò, si aggiudica lo Special Award Premio Film Impresa promosso da Unindustria, premio collaterale dell’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Prodotto da Bibi Film con Rai Cultura, il documentario (presentato Fuori concorso alla Mostra), che sarà distribuito in sala da Fandango, accompagna lo spettatore lungo la carriera del fotografo siciliano: dalle prime immagini delle feste popolari in Sicilia, alle campagne di moda che hanno cambiato l’immaginario collettivo, fino alle collaborazioni con figure centrali della cultura come Leonardo Sciascia e Cartier-Bresson. Il riconoscimento è stato attribuito per “il patrimonio di immagini e la ricchezza del dialogo con i quali un autore del cinema contemporaneo, Roberto Andò, racconta vita, idee e talento di uno dei più importanti autori viventi di fotografia […]”

“Con questo premio vogliamo sottolineare come il lavoro di Scianna dimostri che lo sguardo di un artista possa diventare anche racconto d’impresa, trasformando la creatività in memoria collettiva”, ha dichiarato Giampaolo Letta, presidente di Premio Film Impresa. Per Mario Sesti, direttore artistico del premio, “Il film di Andò riesce a restituire la forza narrativa della fotografia di Scianna e il suo ruolo unico nella cultura visiva contemporanea”.

Il Premio Film Impresa, la cui terza edizione si è svolta a Roma ad aprile di quest’anno, è pronto a tornare nel 2026 con una quarta edizione, che, come sempre, sarà dedicata ai film d’impresa (corti e cortissimi, di finzione e documentari, narrativi e sperimentali) che raccontano la vita delle aziende di oggi e di chi le vive dall’interno. Il bando di concorso è stato lanciato nel mese di luglio.