Il futuro dell’umanità al centro del World Meeting 2025 a Roma

Il 12 e 13 settembre Roma ospiterà la terza edizione del World Meeting on Human Fraternity 2025, evento promosso dalla Basilica di San Pietro e dedicato al dialogo tra culture, religioni e generazioni. Due giornate intense che metteranno al centro il valore universale della fraternità, con tavoli tematici, un’assemblea internazionale e un grande evento conclusivo a Piazza San Pietro.

Venerdì 12 settembre si inizierà con 15 i tavoli tematici su argomenti chiave come ambiente e sostenibilità, economia e finanza, educazione, salute, sport, lavoro, imprese, intelligenza artificiale, informazione, agricoltura, terzo settore, arte e letteratura, che si terranno in diverse sedi come il Campidoglio, la FAO, l’ABI, la sede dell’Unione Europea e la Provincia di Roma, per creare un ponte tra istituzioni, società civile e mondo accademico.

Il tavolo dedicato a The Human in Artificial Intelligence, sarà coordinato da Riccardo Luna, noto giornalista esperto di innovazione e digitale, e riunirà le menti più brillanti del panorama globale dell’intelligenza artificiale. Hanno confermato la loro presenza Geoffrey Hinton – Premio Nobel per la Fisica 2024, Università di Toronto;Yoshua Bengio – MILA, Università di Montréal; Stuart Russell – Università di Berkeley; Max Tegmark – MIT, Future of Life Institute ;Alexander Waibel – KIT & Carnegie Mellon University; Paolo Benanti – Università LUISS; Abeba Birhane – Mozilla Foundation, Trinity College Dublin; Lorena Jaume-Palasi – The Ethical Tech Society; Nnenna Nwakanma – Attivista per i diritti digitali; Marco Trombetti – CEO di Translated; Jimena Sofia Viveros Alvarez – Iquilibrium AI; Cornelius Boersch – Imprenditore; Ernesto Belisario – Partner Studio Legale E-Lex, Università di Pisa; Antal Kuthy – eGroup e Valérie Pisano – Esperta di politiche per l’innovazione.

L’ incontro – che si terrà in inglese a numero chiuso e su invito, dalle 15 alle 18 presso le Scuderie di Palazzo Altieri, in Via di Santo Stefano del Cacco 1, sarà l’occasione per un dialogo privilegiato tra scienza, etica, diritto, politica e imprenditoria, “in un momento storico cruciale per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, questo evento rappresenta un’occasione irripetibile per esplorare come mantenere l’umanità al centro della rivoluzione tecnologica”, sottolinea Luna.

Enzo Fortunato

Il mondo dell’informazione si riunirà invece intorno al tavolo tematico organizzato alle 15 nella Protomoteca del Campidoglio. Il coordinatore padre Enzo Fortunato nella presentazione ha indicato l’incontro “come il G20 dell’Informazione con ceo delle televisioni, direttori di quotidiani e editor in chief delle agenzie di tutto il mondo”.

Secondo il World Press Freedom Index 2025 di Reporters Senza Frontiere, oltre metà della popolazione mondiale – 4,25 miliardi di persone – vive in paesi classificati come “zone rosse” per la libertà di stampa. “La presenza dei vertici dei media mondiali, ha sottolineato padre Fortunato ai microfoni di Vatican News “dovrà affrontare necessariamente tre grandi parole: la verità, perché oggi ci accorgiamo come la propaganda e una certa subcultura cerchino di manipolare la verità nell’informazione; la dignità e la libertà. Il senso dell’incontro è comunque mettere insieme più voci e soprattutto dire che un’informazione bella, buona e vera è possibile”.

In Campidoglio sabato 13 settembre nella storica Sala degli Orazi e Curiazi si svolgerà l’Assemblea dell’Umano, guidata da Premi Nobel, rappresentanti delle istituzioni e da personalità internazionali con il Cardinale Mauro Gambetti (foto), Graça Machel Mandela e Maria Ressa, Nobel per la Pace 2021. L’obiettivo sarà raccogliere i contributi dei tavoli tematici e avviare un percorso globale di riflessione su “cosa significa essere umani oggi”.

Il gran finale sarà sabato sera con “Grace for the World”, il primo concerto in Piazza San Pietro nell’ambito del Giubileo. Sul palco artisti di fama mondiale come Andrea Bocelli, Pharrell Williams con il coro Voices of Fire, John Legend, Karol G, BamBam, Jelly Roll, Teddy Swims e Angélique Kidjo, insieme a oltre 400 coristi provenienti da culture diverse.

Lo spettacolo sarà arricchito da una spettacolare esibizione di 3.000 droni e giochi di luce firmati Nova Sky Stories, con immagini ispirate alla Cappella Sistina. La serata sarà trasmessa in diretta mondiale su Disney+, Hulu e ABC News Live, con produzione di Jesse Collins Entertainment e regia di Sam Wrench.