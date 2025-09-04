A partire dal 1° settembre 2025, Stefano Solfaroli Camillocci ha assunto l’incarico di direttore marketing & communication del marchio Lancia, riportando direttamente a Luca Napolitano, ceo del brand.

Originario di La Spezia, laureato in Economia all’Università Bocconi di Milano, il manager ha oltre 30 anni di esperienza nel settore automotive e ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno di Stellantis e del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles, con competenza nelle aree vendite, marketing, aftersales e gestione Rete.

Nel corso della sua carriera ha guidato team internazionali in contesti complessi e fortemente orientati al cliente, occupandosi – tra l’altro – della direzione delle attività di vendita e marketing postvendita in Europa, della rete dei dealer di proprietà e dello sviluppo del business B2B sul mercato italiano.