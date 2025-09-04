Caos alla Sanità Usa: in 1000 chiedono il licenziamento di Kennedy Jr.

L’accusa nella lettera aperta di ieri contro il Segretario del Dipartimento della Salute: “Sta mettendo a rischio la salute della Nazione”.

Più di 1.000 dipendenti attuali ed ex del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS) hanno firmato ieri una lettera aperta in cui chiedono che il loro Segretario, Robert F. Kennedy Jr., si dimetta o venga licenziato.

CDC in crisi: dimissioni e proteste

La lettera arriva dopo il licenziamento della direttrice dei Centri per il controllo e la prevenzione delle Malattie (CDC), Susan Monarez, – che i suoi avvocati hanno definito “giuridicamente infondato” – e le dimissioni di altri alti funzionari in segno di protesta.

“Sta mettendo a rischio la salute della Nazione” si legge nella lettera.

A tale proposito vengono citati: il recente caos ai CDC dove Kennedy Jr ha licenziato tutti i membri del comitato responsabile delle raccomandazioni sui vaccini all’inizio dell’anno; la decisione della Food and Drug Administration (FDA) di revocare le autorizzazioni di emergenza per i vaccini covid-19 destinati ai bambini piccoli, e la promozione di “ideologi politici che si spacciano per esperti scientifici” in ruoli chiave nei comitati per l’approvazione dei vaccini.

Accuse di disinformazione

Il gruppo Save HHS, promotore dell’iniziativa, accusa Kennedy di diffondere informazioni sanitarie errate e di promuovere ideologie politiche a scapito della scienza.

«Abbiamo giurato di sostenere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti e di servire il popolo americano. Il nostro giuramento ci impone di parlare quando la Costituzione viene violata e gli americani messi in pericolo», si legge nella lettera.

I firmatari – la cui lista non è stata resa pubblica per motivi di sicurezza – affermano che, se Kennedy Jr. si rifiutasse di lasciare l’incarico volontariamente, il Presidente Trump dovrebbe nominare un nuovo segretario dell’HHS.

La difesa dell’HHS

Il portavoce dell’HHS, Andrew Nixon, ha difeso Kennedy, lodando il suo approccio “basato sull’evidenza scientifica” e affermando che l’obiettivo è “ripristinare la fiducia” in un sistema sanitario compromesso.

«L’impegno verso la scienza basata su prove è il motivo per cui, in soli sette mesi, lui e il team dell’HHS hanno ottenuto più risultati di qualsiasi altro segretario della sanità nella storia nella lotta contro l’epidemia di malattie croniche e per Rendere l’America di Nuovo Sana» ha dichiarato Dixon.

Verso un’audizione al Senato

Kennedy è atteso oggi davanti alla Commissione Finanze del Senato per rispondere del caos interno al Dipartimento della Salute.

Intanto, anche nove ex direttori dei CDC hanno scritto un articolo sul New York Times criticando pubblicamente la sua gestione, definendola “senza precedenti nella storia dell’agenzia”. Hanno inoltre sostenuto che la rimozione della Monarez abbia “ulteriormente alimentato il fuoco”.

Foto (Ansa): Robert Kennedy Jr.