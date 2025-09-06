Sabato, domenica e lunedì. Musica, film, compleanni

I 100 anni di Andrea Camilleri, i 40 dei ‘Comedians’ guidati da Gabriele Salvatores, i 30 del Liga di ‘Certe notti’. Anniversari da festeggiare, ricordi per non dimenticare. E a Torino si torna a danzare

Luciano Ligabue (foto Alex Pennino)

Certe notti nella Reggia

“Non solo un concerto, ma un’incredibile experience nel mondo del Liga”: si presenta così l’appuntamento di sabato alla Reggia di Caserta. ‘La notte di Certe notti’ festeggia i 30 anni del pezzo contenuto nell’album ‘Buon compleanno Elvis’. E lo fa con una total immersion nel mondo, oltre che nella voce, di Luciano Ligabue, con i ‘Liga games’, ossia flipper e calcetto, il Liga corner con mostra e memorabilia, e moltissimi gadget.

Andrea Camilleri

Camilleri fa 100

A 100 anni esatti dalla nascita, sabato Andrea Camilleri viene ricordato nella sua Sicilia. Al Teatro Antico di Taormina si svolgerà il concerto-reading ‘Camilleri allo specchio‘. Durante la serata, letture di Sonia Bergamasco (che in tv è stata la Livia fidanzata di Montalbano), Alessio Boni, Donatella Finocchiaro, Massimo Venturiello. E l’esecuzione della suite tratta dalle colonne sonore per la serie del ‘Commissario Montalbano’, composte da Franco Piersanti che dirigerà l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Torino in ballo

Si inaugura con ‘Delay the Sadness’ la nuova edizione di Torinodanza, diretto da Anna Cremonini. Sabato e domenica, al Teatro Carignano, arriva in anteprima mondiale la danzatrice e coreografa Sharon Eyal. Accompagnato da una colonna sonora originale composta da Josef Laimon, lo spettacolo vuole esplorare l’equilibrio fra forza e vulnerabilità, le nostre emozioni e il mondo intorno a noi.

Milano festeggia i ‘Comedians’

Sabato e domenica, alla Biblioteca degli Alberi di Milano, è di scena la decima edizione di ‘Fuoricinema’, diretto da Gino Vignali e Lionello Cerri. La manifestazione – costruita con anteprime cinematografiche, talk, testimonianze – si concentra sul tema dei diritti. E quest’anno festeggia (sabato) con alcuni dei suoi protagonisti l’anniversario di ‘Comedians’, che debuttò al Teatro dell’Elfo di Milano nel 1985. Domenica, fra le altre proiezioni, anche ‘Elisa’ di Leonardo Di Costanzo, protagonista Barbara Ronchi, in arrivo dalla Mostra di Venezia che si conclude proprio sabato.

Eugene

In ricordo di Massimo

Sabato e domenica a Riva Ligure (Im) è atteso ‘You’ll never Walk Alone’. L’evento è dedicato a Massimo Cotto, il giornalista e voce storica di Virgin Radio scomparso un anno fa. Il progetto, nato dalla collaborazione del Club Tenco con il Premio Bindi, prevede l’allestimento di una mostra interattiva e appuntamenti di musica dal vivo. Domenica, si chiude con il concerto di Andy Bluvertigo accompagnato dall’artista elettronico Eugene.

Ricky Martin

Ricky Martin icona latina

La notte di lunedì, a partire dall’1, su Mtv e Now, si possono seguire gli ‘Mtv Vmas 2025’. In diretta dalla Ubs Arena di New York, la manifestazione assegnerà anche a Ricky Martin – primo artista di sempre a riceverlo – il premio Latin Icon Award. L’omaggio all’artista portoricano arriva in occasione dei 25 anni dalla sua esibizione ai Video Music Award, in cui diventò il primo latino a vincere il premio per Best Pop Video.