Trump fischiato alla finale Us Open (persa da Sinner)

La finale del singolare maschile degli Us Open, posticipata alle 20.40 a seguito delle misure di sicurezza rafforzate e i controlli accurati per la presenza del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si giocherà con il tetto chiuso. La finalissima tra Jannik Sinner, numero uno al mondo e Carlos Alcaraz, numero 2, è iniziata con l’inno nazionale, cantato dal sergente maggiore Carla Loy e con il presidente Trump in piedi ma quando è apparso sui maxi-schermi dello stadio, sono arrivati alcuni fischi dalle tribune.

Il presidente Trump è stato accolto da un misto di fischi e applausi al suo arrivo alla finale degli US Open all’Arthur Ashe Stadium di New York, con la maggior parte dei posti vuoti nello stadio e l’inizio della partita posticipato a causa dei controlli di sicurezza rafforzati – nel video è la seconda parte. Quando però il pubblico era più numeroso (nel primo tratto del video) e il presidente è stato inquadrato vicino alla coppa, i fischi e i buu sono diventati nettamente preponderanti. La tv ABC ha mostrato Trump uscire da un palco per salutare il pubblico ancora scarso, ma non ha incluso l’audio del pubblico. Nel fine settimana, la United States Tennis Association aveva chiesto alle emittenti di rimuovere qualsiasi reazione a Trump.

Trump torna dopo 10 anni: nel 2015 era candidato alla presidenza e lui e sua moglie Melania furono fischiati dal pubblico al loro arrivo. L’ultimo presidente degli Stati Uniti in carica ad assistere a una finale a New York era stato Bill Clinton nel 2000. Tanti i vip presenti sulle tribune, dal cantante inglese Sting, agli attori americani Danny DeVito, Michael J. Fox, Ben Stiller e Alec Baldwin, oltre alla campionessa di ginnastica Simone Biles, la ex direttrice storica di ‘Vogue America’ Anna Wintour.

A fare il tifo per l’italiano e lo spagnolo anche Bruce Springsteen, molto applaudito dal pubblico, oltre alle attrici Courteney Cox, Jessica Alba e Lindsay Lohan, oltre al regista Spike Lee. Nel box di Jannik Sinner anche la campionessa di sci americana e grande amica del n.1 del mondo Lindsay Vonn. Tra gli sportivi presenti in tribuna anche la stella Nba Steph Curry e igli ex campioni del tennis Stefan Edberg, Ivan Lendl e Martina Navratilova