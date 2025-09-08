Alexis Chalopin, direttore affari europei di Renault Group

Alexis Chalopin ha assunto ufficialmente, da settembre 2025, l’incarico di direttore degli affari europei di Renault Group. Con base a Bruxelles, succede a Jean-André Barbosa, oggi direttore degli affari pubblici internazionali del Gruppo.

La nomina di Chalopin

In qualità di direttore affari europei, Chalopin ha il compito di consolidare il dialogo con le istituzioni comunitarie e di seguire da vicino i processi legislativi che influenzano il settore automobilistico. L’obiettivo è portare avanti un confronto costruttivo con i decisori europei in una fase di forte trasformazione del comparto.

Il percorso professionale

Laureato in scienze politiche e specializzato in affari europei ed economia politica presso la London school of economics, Chalopin ha iniziato la carriera come valutatore delle politiche pubbliche in Ernst & Young. Successivamente ha lavorato al segretariato generale degli Affari Europei durante la Presidenza francese del Consiglio dell’UE, contribuendo alle politiche per la decarbonizzazione. Dal 2023 era consigliere per l’industria e l’innovazione presso la rappresentanza francese dell’UE e negoziatore in seno al Consiglio dell’Unione Europea.